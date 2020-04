Беспокойная миротворческая миссия в Ираке, - А.Исаенко

10:55 03.04.2020 Боевики побеждены, но не уничтожены до конца



Об авторе: Анатолий Иванович Исаенко – подполковник в отставке, ветеран-миротворец с 1973 года, военный эксперт по миротворческим операциям.



3 апр. 2020



Более 50 лет назад автор этих строк побывал в Ираке. В черновом варианте моей старой анкеты в пункте 15: "Были ли Вы за границей, где, когда и с какой целью?" сделана запись: "Ирак, переводчик с 10.03.1966 по 21.01.1967". События тех лет описаны мною в "Независимом военном обозрении": "Наши на Тигре и Евфрате" (НВО, № 5.02.2008) и "Почему красный маршал Буденный так и не взял Багдад" (НВО, № 13.17.11.2017).

В 2020 году Ирак продолжает сталкиваться с новыми трудностями. События в в этой стране подробно освещаются в СМИ с военной и политической точек зрения. Однако хотелось бы взглянуть на ситуацию с миротворческой и дипломатической сторон.



ПОЛИТИЧЕСКАЯ МИССИЯ В ИРАКЕ

Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) была учреждена 14 августа 2003 года в соответствии с резолюцией 1500 Совета Безопасности в целях координации действий учреждений Организации Объединенных Наций и международных организаций, оказывающих гуманитарную помощь и содействие в восстановлении Ирака, а также поддержки мер по восстановлению и созданию новых институтов на национальном и местных уровнях.

Данная политическая миссия действует под руководством Департамента по политическим вопросам и вопросам миростроительства (ДПВМ). Военный персонал для охраны миссии в Ираке подбирает и выделяет другая структура – Департамент операций по поддержанию мира (ДОПМ). Миссию также поддерживает Департамент оперативной поддержки. Кроме того, в Ираке действуют 13 международных организаций.

Военнослужащие миссии охраняют здания ООН, штаб-квартиру и строения в зеленой зоне Багдада. В миссии находится 237 миротворцев: Фиджи направило 160 человек, Непал – 77.

Гражданский персонал: международный – 313, национальный – 491, добровольцы – 2.

В декабре 2018 года Жанин Хеннис-Плассхерт (Нидерланды) назначена Специальным представителем и главой миссии ООН по оказанию содействия Ираку (7-й представитель).

Г-жа Хеннис-Плассхерт имеет более чем 20-летний опыт политической и дипломатической работы, выполняла функции министра обороны Нидерландов с 2012 по 2017 год. Она несет общую ответственность за деятельность ООН в Ираке и обеспечивает политическое и оперативное руководство на высоком уровне в процессе работы миссии.

Следует отметить, что 23 февраля в провинции Салах-эд-Дин г-жа Хеннис-Плассхерт встретилась с председателем ДПК Масудом Барзани (р. 1946).

Упомянем и других видных членов семейства Барзани.

Нечирван Барзани (р. 1966) – президент Курдистана.

Масрур Барзани – премьер-министр Регионального правительства Курдистана (р. 1969).

Все они восходят к знаменитому Мустафе Барзани (1903–1979).

Сайт МООНСИ оформлен на английском, арабском и курдском языках.

В феврале 2020 года ГС представил СБ три доклада по ситуации в Ираке.

21 февраля представлен доклад "О прогрессе, достигнутом в выполнении мандата миссии Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ)", в котором освещаются основные события, имеющие отношение к Ираку, и содержится обновленная информация о деятельности ООН в Ираке.

4 января ГС представил "Десятый доклад об угрозе, создаваемой ИГИЛ (ДАИШ) для международного мира и безопасности, и о спектре усилий Организации Объединенных Наций по оказанию поддержки государствам-членам в борьбе с этой угрозой". Отмечено, что "МООНСИ продолжала оказывать материально-техническую и административную поддержку Следственной группе Организации Объединенных Наций по содействию в привлечении к ответственности за преступления, совершенные ДАИШ / "Исламским государством Ирака и Леванта", в выполнении Группой ее Мандата".

20 февраля ГС представил "25-й доклад о пропавших без вести гражданах Кувейта и третьих стран и пропавшем кувейтском имуществе, включая национальные архивы". Вывод скромный: "Каких-либо новых событий, связанных с возвращением кувейтского имущества, включая возвращение национальных архивов, не произошло".

На другом направлении есть заметный прогресс: "Энергичные усилия, которые продолжают прилагаться всеми вовлеченными сторонами в отношении досье по пропавшим без вести гражданам Кувейта и третьих стран, приносят свои плоды".

ЛИНГВИСТИКА – ДЕЛО ТОНКОЕ

Можно заметить, что слово "брифинг" упоминается ежедневно. Существует несколько синонимов этого слова. Этимология термина 80-летней давности восходит к профессиональной речи английских летчиков, в которой брифинг означал краткий предполетный инструктаж. Затем слово "брифинг" вышло за пределы профессиональной речи летчиков, получило более широкое распространение.

Необходимо сказать, что брифинг проводится не всегда кратко. На заседаниях СБ ООН брифинг может продолжаться более двух часов, а затем переходить в консультации.

В зависимости от обстановки слово "брифинг" необходимо переводить корректно.

Например, лет сорок назад прибыл наш полковник с ознакомительной поездкой в район миротворческой миссии. Ему перевели: "С вами проведет инструктаж капитан Н. – начальник оперативного отдела. Немедленно последовал ответ: "Как это капитан может инструктировать полковника?" Как говорится, лингвистика – дело тонкое.

Перейдем к брифингу Совета Безопасности. На основе вышеупомянутых докладов 3 марта 2020 года СБ провел заседание по Ираку, длившееся два часа. Выступили все 15 членов СБ ООН и представитель Ирака. В 18 часов по московскому времени началась прямая трансляция брифинга г-жы Хеннис-Плассхерт. Ее выступление отличалось от других ораторов: четкая английская речь, обилие жестов, выделение главных тем, свободное владение текстом. В интернете имеется еще четыре ее видеовыступления за 2019 год.

На брифинге затрагивались следующие темы: последние события и ситуация в Ираке; о двух последних докладах Генерального секретаря – о МООНСИ и по вопросу пропавших без вести граждан Кувейта и третьих стран и пропавшего кувейтского имущества, включая национальные архивы.

Газета "Багдад пост" вышла с заголовком "Глава МООНСИ призывает иракских лидеров действовать быстро, чтобы положить конец политическому параличу".

А на сайте МООНСИ размещен полный текст ее выступления, которое завершается известной фразой: strength at home is a prerequisite for strength abroad (сила внутри страны является необходимым условием для силы за рубежом).

Были и более решительные замечания: "Большое количество вооруженных групп, действующих вне государственного контроля, не позволяют стране функционировать, их нужно ликвидировать". "Лидерам страны придется действовать быстро и ставить интересы государства выше всего остального".

Представитель РФ выражал тревогу, обеспокоенность и сдержанность: "С тревогой отмечаем сохранение в стране высокого уровня террористической угрозы. Положение усугубляется активизировавшимся "перетеканием" из Сирии террористов ИГИЛ. Убеждены, что эффективно противостоять этому вызову можно только через максимально широкую координацию контртеррористических усилий".

Бывает, что после брифинга председательствующий делает заявление или делается заявление для прессы. Ни первого, ни второго не последовало. Об американских войсках в Ираке на брифинге не упоминалось.

А в это время в Багдаде было проведено мероприятие, посвященное борьбе с разжиганием ненависти, в присутствии заместителя Генерального секретаря ООН Адамы Дьенга.

ТРЕНИРОВОЧНАЯ МИССИЯ НАТО

В настоящее время в Ираке небоевую миссию НАТО возглавляет представительница Канады генерал-майор Дженни Кариньян. Звание бригадного генерала ей присвоено в июне 2016 года, генерал-майора – в августе 2019 года. В 2011 году она внесена в список 100 влиятельных женщин Канады. Дженни Кариньян получила награду генерал-майора Ганса Шлупа за выдающиеся достижения в области международных отношений. Командовала инженерно-саперным полком и военным колледжем. Служила в Боснии, на Голанских высотах и в Афганистане. Имеет степень магистра и почетного доктора. Она получила престижную медаль Gloire de l’Escolle, которой отмечаются выпускники Университета Лаваль, отличившиеся профессионально и в служении своим общинам.

В начале года миссию в составе 500 человек собирались закрыть, но передумали. Латвия заявила, что с 1 марта латвийские военные возобновляют свою миссию в Ираке в составе датского контингента. Шесть латвийских военнослужащих будут находиться в военной миссии в Ираке до 1 февраля 2022 года.

Из семи задач миссии назовем три:

– по просьбе иракских властей это не боевая миссия, а основанная на партнерстве и инклюзивности, а также на полном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности Ирака;

– поддержка и развитие иракского учебного потенциала: обучение иракских инструкторов по различным дисциплинам, включая противодействие самодельным взрывным устройствам, обезвреживание взрывоопасных боеприпасов, разминирование, гражданское военное планирование, военная медицина и техническое обслуживание транспортных средств;

– противодействие терроризму: помощь Ираку в наращивании потенциала своих сил безопасности и предотвращении повторных появлений террористических групп. Подготовка ведется в Багдаде, Таджи и Басмая. Консультативные мероприятия проводятся в Багдаде, в Министерстве обороны Ирака, в канцелярии советника по национальной безопасности и в соответствующих органах национальной безопасности.

Сайт миссии оформлен на английском и арабском языках.

НАШИ МИРОТВОРЦЫ В ИРАКО-КУВЕЙТСКОЙ МИССИИ

Рассмотрим 1991 год в истории российского миротворчества.

Миссия UNIKOM (United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission) – ИКМООНН (ирако-кувейтская миссия ООН по наблюдению) создана после освобождения Кувейта в апреле 1991 года. Миссия смешанная, в ее состав входили как военные наблюдатели, так и войсковые подразделения с задачей наблюдения за ситуацией на ирако-кувейтской границе. Численность: военнослужащие – 1099 человек, международный гражданский персонал – 61, местный гражданский персонал – 169 человек Продолжительность миссии: с 1991 по 2003 год.

Наши наблюдатели начали службу в миссии в 1991 году. Часть наблюдателей была переведена из Органа ООН по наблюдению за выполнением перемирия в Палестине (ОНВУП). В мае 1991 года СССР направил в ИКМООНН 20 миротворцев.

В Кувейте побывало 72 российских миротворца, из них шесть – дважды. Их имена занесены в книгу "На службе мира". Приобретен важный миротворческий опыт. Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585900500

Новости Казахстана