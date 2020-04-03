Коронавирус - смертельный инструмент глобального мира, - Вл.Овчинский

11:43 03.04.2020 процесс планетарной перестройки пошел

Владимир Овчинский



3 апр. 2020



Нет недостатка в прогнозах о том, как изменится мир во время и после пандемии. Много высказано интересного, но весьма спорного. Но иногда внутренним чутьем ощущаешь, что - вот, здесь такой – то человек близок к истине. Подобное ощущение возникает, когда знакомишься с основными положениями интервью Пьера Лелуша, бывшего государственного секретаря Франции по европейским делам и президента Парламентской ассамблеи НАТО, в Le Figaro (30.03.2020). Интервью имеет характерный заголовок – "Пандемия ускорит рост могущества Китая".

Приведу и прокомментирую основные тезисы Лелуша.

Первое. Перед лицом коронавируса реально разделение между теми странами, которые оказались готовыми к эпидемии - это Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Япония, такими авторитарными странами, как Китай, которые решают проблемы путем милитаризации общества, и теми странами Запада, которые оказались. неподготовленными



Комментарий



Что удивляет? Китайский опыт борьбы с эпидемией уже довольно подробно описан. А, что касается других стран, блокировавших распространение коронавируса, то здесь возникают вопросы. Всему миру ярко показали пустые улицы китайских мегаполисов, временные палаточные больницы, развернутые в Центральном парке Нью-Йорка, караваны военных грузовиков с трупами из Италии. Однако отсутствуют репортажи из Тайваня, Сингапура, успешно справляющихся с COVID-19. Мало что известно о Японии и некоторых других странах. Если Сингапур и Гонконг можно считать уникальными благодаря их локации и относительной немногочисленности, то те же Тайвань или Япония – это развитые страны с большим населением, развитой логистической инфраструктурой и т. п. Их текущие показатели, связанные с COVID-19 разительно отличаются от американских, итальянских и других. Например, на Тайвани и в Японии последние 30 лет массовое здравоохранение, в том числе эпидемиология, активно развивались. В этот же период в Америке, Италии и Испании, а также многих других страна сильные мира сего активно сворачивали медицину для масс населения и закрывали эпидемиологические клиники, а также не обновляли выбывающее медоборудование. А, о том, как Сингапур, Южная Корея, Тайвань и Япония сумели остановить эпидемию – весьма незначительное число публикаций. Видимо, кто – то не хочет показывать, насколько "просели" Европа и Америка в этих вопросах.

Второе. Итальянцы были брошены на произвол судьбы, и все европейские страны запрещают экспорт предметов медицинского назначения. Дошло до того, что чешское правительство украло маски из Китая, которые предназначались для Италии. Странная солидарность.



Основным испытанием для Евросоюза станет возможное взаимное распределение долгов государств-членов, и чтобы выйти из кризиса, долги будут огромными. Речь идет об идее по поводу коронабондов, общих облигациях Евросоюза, а не отдельных государств. Но на саммите глав государств и правительств, Германия, а также Австрия, Нидерланды и Финляндия отвергли эту идею, что было воспринято как предательство южной Европой, особенно Италией. Если Европа прозевает этот рубеж, - говорит Лелуш, - то придется задуматься о будущем этого института, потому что от него мало что останется. После эпидемии может начаться период довольно жесткого расчленения Евросоюза. Сейчас мы переживаем ключевой момент".

То, что с нами (Западом – В.О.) происходит? Спрашивает сам себя Лелуш: "Это не кризис, а катастрофа, настоящий исторический прорыв, включающий в себя глубокое переопределение баланса сил и средств между державами Европа выйдет из кризиса очень ослабленной. Граждане захотят восстановить национальные прерогативы, особенно в отношении границ и сектора здравоохранения".

Комментарий

Действительно, как - то неестественно быстро и очень "некрасиво" посыпался "общеевропейский дом" в период пандемии. Сын миллиардера Сороса, колумнист Project Syndicate Алекс Сорос в статье "Дух Милана" (31.03.2020) с изумлением пишет, что для некоторые северные страны Европы начали оспаривать недавние экономические решения Италии. Для них намного важнее знать, как Италия сможет погасить свои долги, чем подробности о количестве погибших и экономическом спаде. Европолитики не понимают, что "если Италия обанкротится, цена для всей европейской экономики ( и, более того, для самого европейского проекта) окажется намного выше, чем цена нарушения одного или двух бюджетных правил в период серьезнейшей опасности", пишет Алекс Сорос.

Как видим, ЕС оказалась неэффективной организацией для кризисных времен. Проблема в том, что у ЕС унифицированное для все стран законодательство, общий рынок, свободная циркуляция людей, товаров и капиталов, единый эмиссионный центр ( кроме Польши, Чехии и Венгрии). При этом, у каждой страны ЕС – своя налоговая система, бюджет, законодательство в сфере труда и занятости. Иными словами, ключевые контуры управления у них внутренне противоречивы. В нормальной ситуации все спокойно, а в кризис – паралич!

Правда, не все европейские политики и ученые столь пессимистично настроены. Профессор Амстердамского университета Стивен Блокманс уверен в том, что хотя степень проникновения вируса в разных странах ЕС различается, все очевиднее становится необходимость кризисного управления на общеевропейском уровне (Московский центр Карнеги, 31.03.2020).

Пускай политические полномочия структур ЕС не так велики, а существующие договоры дают Европейской комиссии полномочия только поддерживать национальные правительства, а не возглавлять борьбу с эпидемией, ЕС, по его мнению, может предпринять три шага, которые помогут сократить извечный разрыв между ожиданиями европейцев и реальными результатами усилий Брюсселя.

Первый шаг - координация действий: лидеры 27 стран ЕС уже выступили с заявлением, что обеспечат совместные закупки индивидуальных средств защиты, увеличат средства, выделяемые на разработку вакцины, и будут координировать меры для смягчения социально-экономических последствий кризиса.

Второй шаг - послабления в сфере регулирования экономики. ЕС уже смягчил многие нормы и требования. Предложение Еврокомиссии приостановить действие правил, регламентирующих размеры бюджетного дефицита и госдолга, одобрили министры финансов стран ЕС. Брюссель также выработал рекомендации по созданию "зеленых коридоров", которые обеспечат свободное движение товаров на едином рынке, устранив опасения относительно перекрытых границ и заторов при их пересечении. Кроме того, европейские власти одобрили временную схему оказания государственной поддержки, которая должна предоставить компаниям необходимую ликвидность в период кризиса. Европейский Центральный банк готов выделить 750 млрд евро, или 4% ВВП ЕС, для рыночных интервенций в условиях пандемии.

Третий шаг - солидарность. Ее нехватка проявилась, когда Италия пожаловалась, что другие страны ЕС не откликнулись на ее просьбу о поставках медицинского оборудования. Посыл партнеров по ЕС был ясен: они сами нуждаются в аппаратах вентиляции легких и респираторных масках. Еврокомиссия уже объявила о новых мерах по организации (и финансировании на 90%) стратегических запасов медицинского оборудования, подчеркнув, что эта инициатива "запускает механизм европейской солидарности".

На первый взгляд, звучит красиво. Но неубедительно! Организационных механизмов для осуществления этих шагов не видно.

Третье. Мир в целом и европейцы в частности, по мнению Лелуша, открывают для себя эгоистичную, протекционистскую, хаотичную и бесстыдную в коммерческом плане Америку. Ту Америка, которая всех игнорирует и больше не думает о том, чтобы помочь своим союзникам, попавшим в беду, таким как Италия, которая теперь обращается к Китаю или России.

Комментарий

Сами американские исследователи предъявляют большие претензии к руководству своей страны. Так, профессор Гудзонского университета Уолтер Мид в статье "Руководящая роль США переживает коронавирус" в "The Wall Street Journal" (30.03.2020) считает, что сегодня в США бушуют две эпидемии: коронавирус и лихорадочное чувство национального провала. "Подобно флагеллантам, которые во времена чумы в 1348-49 годах скитались по Европе, хлеща себя бичами и оплакивая свои грехи, эксперты и политики торжественно провозгласили, что отклик Америки на эпидемию провалился, и что американское общество больно, а ее мировое господство мертво", - пишет Мид.

Первоначальная реакция США, пишет Мид, была ошибочной. За это время можно было повысить готовность страны к тестированию и лечению, - а прими Америка строгие правила самоизоляции раньше, это помогло бы затормозить распространение вируса и снизить прогнозируемое число смертей.

"Если вдруг не появится некое чудодейственное лекарство, эта катастрофа, судя по всему, ударит по всей стране, проверяя на прочность медицинские учреждения и все уровни власти - в том числе и решения прошлых администраций. И каждая дурная весть станет для наших флагеллянтов поводом заламывать руки с театральной страстью", - заключает Мид.

Правда он уверен, что рассуждать о том, что Америка провалила историческое испытание, еще рано.

Но на начало апреля 2020 года ситуация в США не внушает оптимизма. По оценкам рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом в апреле – мае 2020 года число летальных исходов от коронавируса COVID–19 составит 100 – 240 тысяч. Сразу несколько американских губернаторов заявили о том, что в их штатах существует значительная нехватка аппаратов искусственного дыхания, масок и других изделий для лечения людей. Губернатор штата Нью–Йорк Эндрю Куомо заявил, что город разместил в Китае (!!!) заказ на 17 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. Одновременно ухудшается экономическая ситуация в США. По оценке экспертов падение ВВП может составить 12 процентов в годовом исчислении. Отмечается рекордный рост числа заявок на пособие по безработице. Количество обратившихся на начало апреля 2020 года уже превысило 3 миллиона человек.

Теперь о боевой мощи США в условиях эпидемии. 27 марта т.г. СМИ облетела информация о том, что экипаж обоих американских авианосцев, находящихся в Тихом океане ("Теодор Рузвельт" и "Рональд Рейган") инфицирован коронавирусом. Это значит, что Китай стал в регионе хозяином геостратегической ситуации. Пять из одиннадцати авианосцев, которыми располагают США, находятся на ремонте, то есть службу продолжают нести всего четыре, которым китайцы могут противопоставить два своих.

Непросто в такой ситуации оставаться мировым гегемоном.

Четвертое. По мнению Лелуша, такой Альянс, как НАТО, будет поставлен под вопрос. Лелуш считает (а он сам, как указано выше, имеет непосредственное отношение к Альянсу), НАТО уже стало организацией-пустышкой, которая служит только для того, чтобы успокоить поляков и страны Балтии. Этот поезд давно ушел.

Лелуш уверен, что Соединенные Штаты больше не заинтересованы в Европе. "Их великое сражение XXI века состоится с Китаем". Что касается самого НАТО, то, по иронии судьбы, его выживание в конечном итоге будет зависеть от тактической подготовки Владимира Путина. Чем менее угрожающим он станет, тем больше у НАТО будет шансов продолжить свое существование.

Комментарий

Есть что – то патологичное и ущербное для альянса в том, что страна НАТО - Италия обращается в разгар эпидемии за помощью не в штаб квартиру этого военно – политического блока, а к своим потенциальным противникам Китаю и России. Почему это происходит? Бюрократический аппарат НАТО не способен оперативно принять решение и оказать помощь? У НАТО отсутствуют средства на проведение такого рода операций? Альянс не обладает спецподразделениями химической и биологической защиты? Но тогда – главный вопрос – а зачем тратить средства государств, входящих в Альянс, если НАТО не способно их защитить от новых вызовов и угроз?

Нет сомнения, что такого рода вопросы возникают в головах и национальных политических лидеров, и у граждан государств, входящих в НАТО!

Известный польский историк и публицист Марек Будзиш считает, что Североатлантический альянс, самая мощная военная организация мира, оказался в ситуации, в определенной мере напоминающей будущую войну, в которой одновременно могут (и наверняка будут) использоваться биологическое оружие, средства дезинформации и устрашения, а под ударом окажутся цепочки снабжения. Единственное отличие заключается в том, что сейчас не ведутся военные действия. Несомненно, однако, что Альянс столкнулся с серьезным испытанием, а его будущее стало еще более туманным, чем раньше (wPolityce.pl, 31.03.2020).

Будзиш солидарен с теми западными аналитиками, которые полагают, что в посткоронавирусных реалиях будет сложно думать о намеченном на саммите НАТО в Уэльсе повышении расходов на вооружения, а тем более внедрять этот план в жизнь. Отдельные страны не станут думать о наращивании потенциала восточного фланга (против России), а, скорее, начнут укреплять собственные границы, опасаясь наплыва мигрантов, которые сейчас могут в дополнение к прочему нести эпидемиологическую угрозу. Первым предзнаменованием появления такой политики может служить решение британского правительства, которое уже после того, как началась пандемия, решило вывести свои подразделения из Ирака и перебросить их на решение задач внутри страны. Натовская солидарность, о которой кратко говорится в Пятой статье Вашингтонского договора, будет подвергаться дальнейшей эрозии. Будзиш солидарен с экспертами Атлантического совета Кристофером Скалубом и Яном Бжезинским, которые считают, что НАТО в ближайшее время ожидает революция. Причины те же: урезание бюджетов в условиях кризиса, изменение подхода правительств разных стран, концентрация усилий на внутренних проблемах, нарастание национального эгоизма, сосредоточенность на собственных узко понимаемых интересах.

"Ясно одно, - пишет Будзиш: Североатлантический альянс в прежнем обличье уходит в прошлое".

Пятое. Китай уже оказывается в выигрыше. Это главный вывод Лелуша.

После того, как он победил вирус (конечно, могут возникать новые вспышки заражений на территории огромного Китая, но руководство страны уверено, что они все оперативно будут локализованы – В.О.), ему удалось представить себя примером для подражания планетарного масштаба. Он находится в сильной позиции, считает Лелуш, поскольку у него найдутся ликвидные активы и промышленное производство, необходимые для ускорения его стремления к мировому господству, в то время как противостоят ему ослабленные и чрезмерно закредитованные Соединенные Штаты и Европа, стоящие под угрозой масштабного финансового кризиса, который последует за остановкой их экономик.

В это время, по мнению Лелуша, Китай попытается купить все, что можно подобрать. Подобно тому, как в 1945 году Вторая мировая война поставила Соединенные Штаты на вершину мирового могущества, эта глобальная пандемия сыграет роль ускорителя подъема могущества Китая, способствуя ослаблению его западного конкурента.



Комментарий

Конечно, Америка не будет покорно наблюдать за сменой лидерства и новым подъемом Китая. Она, невзирая на свою катастрофическую эпидемиологическую ситуацию, будет всячески сопротивляться Китаю, пытаться любыми способами сорвать его планы на всех направлениях. И здесь никого не должны умилять "дружеские" объятия лидеров этих стран, любезные, "домашние" телефонные звонки, временное "потепление" отношений, тактические уступки. Борьба двух гегемонов будет нарастать.

Это – основной тренд нашего времени. Источник - завтра

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