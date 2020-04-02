В Таджикистане, несмотря на пандемию, стартует футбольный чемпионат

12:00 03.04.2020 Несмотря на вспышку коронавируса в мире, в Душанбе 4 апреля матчем за Суперкубок между клубами "Худжанд" и "Истиклол" стартует новый сезон чемпионата Таджикистана по футболу. Матч пройдет при пустых трибунах



Несмотря на вспышку коронавируса в мире, на Центральном стадионе в Душанбе 4 апреля матчем за Суперкубок между клубами "Худжанд" и "Истиклол" стартует новый сезон чемпионата Таджикистана по футболу. Матч пройдет при пустых трибунах.

Таджики решили последовать примеру Белоруссии, единственной страны в Европе, где из-за пандемии не приостановили спортивные турниры. Там даже пускают на трибуны зрителей, предварительно измеряя у них температуру.

В Таджикистане до сих пор не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом. Это и стало одной из причин, по которой местные спортивные функционеры решили дать старт новому футбольному сезону.



Кроме того, в Таджикистане ожидают интерес к внутренним соревнованиям со стороны зарубежных телекомпаний и спонсоров-букмекеров. Белорусский чемпионат "на безрыбье" уже привлек к себе внимание болельщиков по всему миру, он транслируется в полном объеме и российским ТВ.

Матчи первого тура намечены на 5 апреля. Всего в розыгрыше примут участие десять команд: "Истиклол" (Душанбе), "Худжанд" (Худжанд), "Регар-ТадАЗ" (Турсунзода), КСМА (Душанбе), "Кокташ" (Рудаки), "Истаравшан" (Истаравшан), "Хатлон" (Бактрия), "Локомотив-Памир" (Душанбе), "Файзканд" (Восе) и "Душанбе-83" (Душанбе).

Чемпионат будет проходить в три этапа, каждая команда проведет по 27 матчей, уточняет Tajikistan times. Источник - newsru.com

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