И так сойдет. КырМинОбраз безобразно пытается запустить дистанционное обучение, - 24.kg

12:07 03.04.2020 03 апреля 2020, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



И так сойдет. Как Минобразования пытается дистанционное обучение запустить



С 8 апреля все образовательные учреждения Кыргызстана переведут на дистанционную форму обучения. Однако, как показала практика, к переходу учебных заведений на удаленное обучение ведомство оказалось совсем не готовым.

Министерству повезло, что вынужденное изменение формата пришлось на четвертую четверть, большая часть которой всегда отводится повторению уже пройденного материала. Вполне вероятно, что и экзамены школьники будут сдавать удаленно. К такому варианту готовится Минобразования.

Сейчас Министерство образования в авральном режиме снимает видеоуроки, разрабатывает механизмы преподавания и обучает педагогов использовать современные технологии.

Чего ждать школьникам и студентам, преподавателям и родителям, 24.kg рассказал заместитель министра образования Нурлан Омуров.



- Для учащихся детских садов и учеников школ будут транслироваться видеоуроки. Мы проанализировали, по каким темам, которые изучаются в четвертой четверти, уже есть готовые записи. В свое время их готовили МОО "Сапат", телекомпания "Санат", школа "Креатив Таалим", школа-гимназия № 5. Осталось не так много тем. Отобрали учителей школ и уже вторую неделю снимаем телеуроки в студиях телекомпаний и вузов. Продолжительность каждого - 15-25 минут в зависимости от тематики.

Такой подход мы выбрали потому, что необходимо охватить каждого дошкольника и ученика по всей республике. Сейчас заканчиваем работу над сеткой вещания и потом уже сообщим расписание, когда и на каком канале будут транслироваться уроки.

- Но это только в одну сторону подача информации, а как учитель будет проверять домашние задания, объяснять что-то дополнительно?

- Совместно с сотовым оператором разработали специальный раздел "Мектеп" в их приложении, где будут размещаться видеоуроки, учебные материалы. К ним у школьников и учителей будет доступ даже при нулевом балансе. Так же как и к WhatsApp, где они смогут общаться.

Кроме того, разработан портал www.oku.edu.gov.kg, на котором также будут размещены видеоуроки, учебные материалы по классам, возможно, тестовые задания.



Для обратной связи на портале можно будет скачать специальные приложения. Например, Zoom, которое позволяет проводить видеоконференции. Учитель создает группу класса и может объяснять какие-то моменты по теме, проверять задания, выставлять оценки. Мы знаем, что не все преподаватели умеют пользоваться приложениями и мессенджерами. Республиканский институт повышения квалификации разработал инструкцию - как эффективно их использовать, проводит обучение. Во многих школах уже начали тестировать эти технологии.

- Не все учителя, ученики и родители, особенно в регионах, имеют компьютеры, гаджеты. У многих банально нет средств для оплаты интернета. Как они будут учиться?

- Мы специально договорились с сотовым оператором, чтобы доступ к разделу "Мектеп" со смартфона был возможным даже при нулевом балансе.

Школьники не смогут заниматься удаленно, если дома нет телевизора или смартфона. Но мы надеемся, что в каждой семье есть хотя бы один смартфон.

Нурлан Омуров

- Экзамены и ОРТ тоже будут школьники сдавать удаленно?

- Минобразования разработало антикризисный план в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и там предусмотрены некоторые альтернативные механизмы по завершению учебного года, проведению экзаменов. Переходные, скорее всего, будут организованы на основе успеваемости. Выпускные могут быть либо передвинуты, либо проводиться онлайн. Все будет зависеть от ситуации. ОРТ переносится на неопределенный срок. Проведение тестирования онлайн, на наш взгляд, немного неправильно, выпускники смогут списывать какие-то задания.

- А что со студентами? Как они будут учиться и сдавать экзамены?

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- С вузами в плане дистанционного образования немного легче, у них уже более-менее есть основа. По моим данным, примерно в 80 процентах высших учебных заведений внедрена информационная система AVN. Ее функционал позволяет проводить вебинары, обеспечивает обратную связь преподавателя со студентами, там есть образовательные порталы, куда каждый педагог загружает весь электронный учебно-методический комплекс по своей дисциплине, ссылки на разные источники для самостоятельной подготовки. И там есть своя система тестирования. В нее интегрирован электронный деканат, преподаватели выставляют оценки в электронные ведомости.

Дистанционное обучение знакомо вузовским работникам, потому как оно используется при заочной форме.

Нурлан Омуров

Кроме того, в некоторых вузах есть свои собственные системы.

- А там, где такой системы нет? Вы сами сказали, что она есть не везде...

- Мы создали отдельную WhatsApp-группу, где вузы делятся своим опытом, задают вопросы коллегам, совместно решают проблемы. Если у вуза нет централизованной информационной системы, они могут использовать то же приложение Zoom для проведения занятий, Google classroom, куда можно загружать задания, необходимые материалы. Студенты - это уже более взрослое население, они должны уметь анализировать документы, самостоятельно изучать темы. Задача преподавателя - направлять их, предоставлять контент, проверять материал.

- Для студентов тоже будут снимать видеоуроки?

- Нет. Этот механизм мы использовали только для школьников, потому что должны охватить всех, независимо от того, есть у них интернет или нет. В случае с вузами у каждого своя программа, свои направления. Поэтому центральной модели для всех нет. Они сами решают, как организовать процесс.

- В вузовской программе, помимо теоретического обучения, есть и прохождение практики. Как это будет организовано. Ведь удаленно можно учить журналиста или филолога, например, но не медика.

- Каждый вуз с учетом специфики специальности должен пересмотреть учебные графики и практические части перенести на поздний срок. Источник - 24.kg

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