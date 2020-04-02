Таджикистан просит Россию предоставить мигрантам финансовые "каникулы"

12:15 03.04.2020 Мусо Бобоходжиев



Посол попросит освободить их от налогов и от процедуры продления патентов



Посольство Таджикистана в Москве обратится к правительству России с просьбой предоставить мигрантам "каникулы" по уплате налогов и продления патентов.



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Как сообщил "Азия-Плюс" посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов, на данный момент в России из-за вспышки коронавируса закрывается много предприятий, где работали наши мигранты.



"В России государство оказывает всяческую помощь предприятиям, компаниям, малому и среднему бизнесу, чтобы они пережили этот кризис. Проблема с закрытием предприятий затрагивает трудовых мигрантов, которые работают и проживают на территории РФ. Наши мигранты работают на этих предприятиях на основе договора. Там они платят налоги и есть другая категория мигрантов, которые работают, и платят за патент", - отметил посол.

В связи с данной ситуацией мигранты оказались в трудном положении, признает посол.



"Мы сейчас готовим предложение о том, чтобы у трудовых мигрантов также, как у предприятий РФ и других налогоплательщиков, были "каникулы" на уплату налогов и патентов. Чтобы они были освобождены от всего этого. Мы надеемся, что правительство России решит этот вопрос в пользу наших трудовых мигрантов", - сказал Сатторов.

Согласно данным российского миграционного ведомства, сегодня на территории этой страны работают и проживают свыше 1 млн граждан Таджикистана. Объем денежных переводов физических лиц из России в Таджикистан в 2019 году составил $2 млрд 576 млн.

Напомним, вчера президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим. Ранее на фоне эпидемии коронавируса Владимир Путин объявил нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля. Источник - asiaplustj.info

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