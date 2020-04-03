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США и Франция дерутся за спасительные китайские марлевые маски, - Le Figaro
12:27 03.04.2020

3 апреля 2020 г.
Изабель Лассер | Le Figaro
У подножия китайских самолетов бушует война за маски от коронавируса
"(...) На этой неделе американцы нанесли удар французам - они присвоили сделанные Францией в Пекине заказы на маски, перекупив их намного дороже прямо на взлетной полосе китайского аэропорта", - пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер.
"Главы регионов Гранд-Эст и Прованс-Альпы-Лазурный берег Жан Роттнер и Рено Мюзелье выразили свое возмущение, - говорится в статье. "Ситуация сложная, мы бьемся 24 часа в сутки за доставку масок, а тут прямо на взлетной полосе американцы достали наличные и заплатили в три или четыре раза дороже за заказы, которые сделали мы. Так что действительно нужно сражаться", - заявил Жан Роттнер на телеканале RTL.
Что касается Рено Мюзелье, то он в четверг на телеканале RT France, близком к Кремлю, рассказал о незаконном присвоении нескольких миллионов масок: "Заказ с оплатой был сделан, то есть маски были изготовлены и готовы к отправке из Китая. Трудность, с которой мы столкнулись, заключалась в транспортировке... Сегодня утром на погрузочной площадке в Китае французский заказ был выкуплен за американские наличные, и самолет, который должен был прилететь во Францию, направился прямиком в Соединенные Штаты".
"Война с коронавирусом - это еще и война за маски. За несколько недель для стран, не готовых к пандемии, таких как США, Франция, Италия или Испания, они стали редким и востребованным товаром, а также приоритетом для правительств. А для государств, которые производят их в больших масштабах, таких как Китай - источником прибыли и международного влияния", - отмечает автор статьи.
"Конкуренция жесткая, и разные страны конкурируют между собой за недостающие на мировом рынке запасы масок. "Трудно поверить в то, что по столь щекотливому поводу американская администрация не дала бы своего согласия на такое присвоение", - прокомментировал один французский дипломат. Тем более, что это не первый случай с начала пандемии, когда Соединенные Штаты ведут себя так, словно они снова живут во времена Дикого Запада и разыгрывают из себя ковбоев в Европе", - пишет Le Figaro.
"В прошлом месяце Дональд Трамп попытался перекупить за большую сумму немецкую лабораторию CureVac, субсидируемую правительством для работы над вакциной против COVID-19. Берлин воспротивился подобной инициативе Белого дома. "Германия не продается!" - заявил министр экономики Питер Альтмайер, в то время как члены Европарламента осудили "цинизм", "эгоизм" и "отсутствие солидарности" со стороны Дональда Трампа.
"В разбушевавшейся войне за маски грубость и невежливость по отношению к своим партнерам проявляет не только Америка. В прошлом месяце Чешская Республика присвоила и украла 110 тыс. китайских масок и тысячи респираторов, предназначавшихся для Италии... После того, как история стала достоянием общественности, она их вернула", - говорится в статье.
"Что касается Франции, то, как раскрыла газета L"Express, она 5 марта захватила 4 млн шведских масок, которые перевозились транзитом через Лион, а затем должны были отправиться в Италию и Испанию. Маски были изъяты в соответствии с указом о реквизиции запасов медицинского оборудования. И для того, чтобы они были возвращены, потребовалось вмешательство шведского правительства", - передает автор статьи.
"Однако попытки американцев присвоить французские заказы в китайских аэропортах имеют иной размах и ведут к более серьезным последствиям. Ни у одной европейской страны нет иллюзий относительно того, что Китай и Россия играют на трансатлантических распрях и европейских разногласиях с целью усилить свое влияние. Но американское незаконное присвоение, исходящее от союзника, вновь ставит под сомнение трансатлантические отношения", - считает Изабель Лассер.

Источник: Le Figaro

Источник - inopressa.ru
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