"Нет денег на патент!" Федерация мигрантов России просит отменить оплату патента для мигрантов

12:36 03.04.2020 Сейчас, став заложниками ситуации, из которой до окончания режима самоизоляции нет выхода, мигранты как никогда нуждаются в помощи и послаблениях

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Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить оплату трудового патента мигрантами на время карантинных мер.

К акции присоединилось огромное количество иностранных граждан, которые призывают российское правительство услышать и поддержать их в это непростое время, сообщает пресс-служба ФМР.

"Мигранты вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие нашей страны. Ежегодное пополнение государственного бюджета за счет иностранных граждан - около 60 миллиардов рублей. Сейчас, став заложниками ситуации, из которой до окончания режима самоизоляции нет выхода, они как никогда нуждаются в помощи и послаблениях", - отмечается в обращении.



Ранее сообщалось, что Посольство Таджикистана в Москве намерено обратиться к правительству России с просьбой предоставить мигрантам "каникулы" по уплате налогов и продления патентов.



"Мы сейчас готовим предложение о том, чтобы у трудовых мигрантов также, как у предприятий РФ и других налогоплательщиков, были "каникулы" на уплату налогов и патентов. Чтобы они были освобождены от всего этого. Мы надеемся, что правительство России решит этот вопрос в пользу наших трудовых мигрантов", - сказал "Азия-Плюс" посол РТ в РФ Имомуддин Сатторов.

Напомним, президент России, где трудится миллион наших сограждан, вчера продлил нерабочие дни в стране до мая. Источник - asiaplustj.info

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