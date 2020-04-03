 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 03.04.2020
16:08  Американские военные готовятся взять власть в стране, - В.Прохватилов
15:27  Эрдоган опасается переворота на фоне эпидемии, - И.Субботин
15:21  США рухнули перед коронавирусом: ждут 240 тысяч смертей, - И.Бараникас
15:19  Китай открывает забрало, - Федор Лукьянов
15:16  Пандемия – стресс-тест для Ближнего Востока, - Д.Миргород
14:09  Последний бред Помпео. Вашингтон назначил виновным за пандемию Пекин, - "НГ"
13:46  Нерабочий режим продлили в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте

12:43  Киргизия. Подтвердились еще пять случаев заражения COVID-19. Всего по КР - 130
12:38  Нефтяная война: поздно рассуждать, кто "слабее", а кто "сильнее", - С.Тарасов
12:36  "Нет денег на патент!" Федерация мигрантов России просит отменить оплату патента для мигрантов
12:27  США и Франция дерутся за спасительные китайские марлевые маски, - Le Figaro
12:15  Таджикистан просит Россию предоставить мигрантам финансовые "каникулы"
12:07  И так сойдет. КырМинОбраз безобразно пытается запустить дистанционное обучение, - 24.kg
12:00  В Таджикистане, несмотря на пандемию, стартует футбольный чемпионат
11:43  Коронавирус - смертельный инструмент глобального мира, - Вл.Овчинский
11:36  Вирус как революция, - В.Шурыгин, М.Супотницкий
10:55  Беспокойная миротворческая миссия в Ираке, - А.Исаенко
09:15  В Узбекистане выявлен 221 случай коронавируса
09:09  Первый умерший от коронавируса в Киргизии. ДУМК напоминает правила захоронения
08:58  Конец нефтяной резни: Арабские шейхи запросили мира, - А.Ильяшевич
08:52  Коронавирус ставит вопрос о сравнительной эффективности либерализма и авторитаризма, - В.Пироженко
08:49  Европа и Иран нашли брешь в американских санкциях, - А.Комраков
08:45  Франция ищет выход в начале корона-тоннеля, - "Къ"
00:34  Особенности индийского карантина. Как удержать дома 1,3 миллиарда, - А.Захаров
00:25  Идеология во времена пандемии, - Леонид Ивашов
00:08  Число погибших от коронавируса в Италии намного выше, чем сообщается, - Wall Street Journal
00:04  Межафганский диалог могут доверить Центральной Азии
00:02  В Узбекистане запустили "Центр координации спонсорской помощи"
Четверг, 02.04.2020
18:56  Филиппинской полиции разрешили расстреливать нарушителей карантина
16:52  "Ищу работу": Как коронавирус повлиял на мигрантов из ЦентрАзии
16:49  ЕвроКрах. Европе уже не вернуться к былому статус-кво, - Le Monde
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Нефтяная война: поздно рассуждать, кто "слабее", а кто "сильнее", - С.Тарасов
12:38 03.04.2020

Коронавирус остается для всех неизвестным и самым опасным врагом. В нынешней кризисной ситуации вряд ли кто-то добьется больших успехов, если будет рассуждать в стилистике, кто "сильнее", а кто "слабее". Пока же человечество платит жестокую цену, за которую когда-то кому-то придется понести историческую ответственность.

1 апреля прекратила действие сделка ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти. Прекратила в ситуации, когда цены на нефть на мировом рынке побили все негативные рекорды. Утрачен контроль над процессом. Нет прецедентов, есть только сюжеты, каждый из которых нуждается в расшифровке и анализе, что затруднено из-за отсутствия прозрачности.

Глава министерства энергетики России Александр Новак заявил, что в момент начала так называемой нефтяной войны никто не предполагал появления пандемии, которая привела к невиданному в истории спада спроса на нефть. По словам Новака, "в десять раз больше предполагаемого сокращения добычи в рамках альянса ОПЕК+", и "основной фактор, который повлиял на снижение цен, связан с распространением коронавируса по всему миру и теми беспрецедентными мерами, которые предпринимают правительства по ограничению экономической активности в странах".

Отсюда вывод: борьба с пандемией становится первичной и только победа человечества в этой битве может изменить ситуацию и на нефтяном рынке, и во всей мировой экономике. То есть цели, определяемые логикой "нефтяной войны", а также сопутствующие им внешние факторы и обстоятельства, стали подменяться другими задачами. Необходим поиск эффективных средств и механизмов взаимодействия для устранения главной угрозы. К такому ходу событий никто не был готов.

Когда президент США Дональд Трамп заявлял, что в "нужные момент" вмешается в "нефтяную войну" и сможет оказать давление на Россию и Саудовскую Аравию, чтобы изменить ситуацию, складывалось впечатление, что Вашингтон не только находится над схваткой, но и контролирует ход событий. В этой связи американское издание The Wall Street Journal продвигало версию, согласно которой Трамп подталкивал Эр-Рияд к вступлению в "нефтяную войну", готовя против России "второй удар". Первый состоялся в виде санкций против газопровода "Северный поток - 2". Второй: сыграть на добыче нефти, чтобы "создать прямую угрозу стабильности путинского режима с учетом того, что нефтяные доходы обеспечивают 40% российского государственного бюджета". При этом The Wall Street Journal намекает, что Белый дом был готов в тактических целях пожертвовать сланцевой добычей в расчете на то, как утверждает эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Янис Клуге, "не произойдет вымирания сланцевой добычи, производство возобновится при необходимых условиях". В то же время России предлагалось "пожертвовать Венесуэлой и Ираном" с долгосрочной геополитической перспективой.

Логика таких рассуждений предполагает, что разыгрывалась саудовская карта и под вероятный удар выводился Эр-Рияд. Именно Трамп стал связываться по телефону с саудовцами и Москвой, чтобы поговорить о стабилизации на нефтяных рынках. А на встрече в Белом доме с лидерами американской нефтяной отрасли заявил, что недавно беседовал с лидерами России и Саудовской Аравии и убежден, что две страны сумеют в течение "нескольких дней" достичь договоренности, что позволит сократить объемы добычи и будет способствовать росту цен. Однако появился важный нюанс, на который обратили внимание американские эксперты, которые недавний краткосрочный всплеск роста цен на нефть стали связывать с двумя факторами: заявлениями Трампа и тем, что "Китай ускорил закупки сырой нефти для своих стратегических запасов". И это тогда, когда, как эксперты констатируют, "американскую экономику настигла рецессия", и от того, "как долго она продлится, будет зависеть от развития ситуация с пандемией, которая может унести сотни тысяч жизней".
Уникальность сложившейся ситуации в том, что даже если реализуется идея Трампа создать на нефтяном направлении "тройку" США - Россия - Саудовская Аравия или восстановить деятельность ОПЕК+, пройдет еще немало времени, прежде чем удастся заключить договоренность о сокращении добычи нефти и нормализовать положение на мировом рынке. Поэтому заявления политиков о готовности к обсуждению и взаимодействию в целях стабилизации энергетических рынков не более, чем обычный политический политес. Реального плана выхода из тяжелейшего положения ни у кого не существует. Но есть то, что не вызывает споров: каждые день и месяц локдауна будет сокращать объемы национальных экономик и мировой экономики в целом и обострять сопутствующие факторы - безработицу, депрессии и суициды. Как считает профессор медицинского университета во Фрайбурге Герд Антес, "сегодня все начинают диктовать медики, а не политики и экономисты". Они говорят, что ограничительные меры продлятся не "пару недель", а "до наступления лета", может быть, "до конца года" или "продлятся два-три года".
Коронавирус остается для всех неизвестным и самым опасным врагом. Война с ним идет не на нефтяных полях. Не случайно Новак сегодня обозначает бесперспективность любых переговоров на этом направлении. А Саудовская Аравия выступила с призывом к странам-участницам сделки по сокращению нефтедобычи "срочно встретиться для достижения справедливого соглашения, которое могло бы восстановить желаемый баланс на рынках нефти". Правда, Эр-Рияд подает это решение как одолжение "в знак уважения к просьбе Трампа и друзей в США". И это в тот момент, когда все страны должны действовать заодно, так как проблема низких цен на нефть не является приоритетной в нынешней кризисной ситуации и вряд ли кто добьется больших успехов на этом поприще, особенно в одиночестве. Даже если рассуждать в стилистике, кто "сильнее", а кто "слабее". Человечество платит жестокую цену и кто-то когда-то обязательно понесет за это историческую ответственность.
3 апреля 2020
Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585906680
Новости Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  