Нефтяная война: поздно рассуждать, кто "слабее", а кто "сильнее", - С.Тарасов

12:38 03.04.2020 Коронавирус остается для всех неизвестным и самым опасным врагом. В нынешней кризисной ситуации вряд ли кто-то добьется больших успехов, если будет рассуждать в стилистике, кто "сильнее", а кто "слабее". Пока же человечество платит жестокую цену, за которую когда-то кому-то придется понести историческую ответственность.



1 апреля прекратила действие сделка ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти. Прекратила в ситуации, когда цены на нефть на мировом рынке побили все негативные рекорды. Утрачен контроль над процессом. Нет прецедентов, есть только сюжеты, каждый из которых нуждается в расшифровке и анализе, что затруднено из-за отсутствия прозрачности.



Глава министерства энергетики России Александр Новак заявил, что в момент начала так называемой нефтяной войны никто не предполагал появления пандемии, которая привела к невиданному в истории спада спроса на нефть. По словам Новака, "в десять раз больше предполагаемого сокращения добычи в рамках альянса ОПЕК+", и "основной фактор, который повлиял на снижение цен, связан с распространением коронавируса по всему миру и теми беспрецедентными мерами, которые предпринимают правительства по ограничению экономической активности в странах".



Отсюда вывод: борьба с пандемией становится первичной и только победа человечества в этой битве может изменить ситуацию и на нефтяном рынке, и во всей мировой экономике. То есть цели, определяемые логикой "нефтяной войны", а также сопутствующие им внешние факторы и обстоятельства, стали подменяться другими задачами. Необходим поиск эффективных средств и механизмов взаимодействия для устранения главной угрозы. К такому ходу событий никто не был готов.



Когда президент США Дональд Трамп заявлял, что в "нужные момент" вмешается в "нефтяную войну" и сможет оказать давление на Россию и Саудовскую Аравию, чтобы изменить ситуацию, складывалось впечатление, что Вашингтон не только находится над схваткой, но и контролирует ход событий. В этой связи американское издание The Wall Street Journal продвигало версию, согласно которой Трамп подталкивал Эр-Рияд к вступлению в "нефтяную войну", готовя против России "второй удар". Первый состоялся в виде санкций против газопровода "Северный поток - 2". Второй: сыграть на добыче нефти, чтобы "создать прямую угрозу стабильности путинского режима с учетом того, что нефтяные доходы обеспечивают 40% российского государственного бюджета". При этом The Wall Street Journal намекает, что Белый дом был готов в тактических целях пожертвовать сланцевой добычей в расчете на то, как утверждает эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Янис Клуге, "не произойдет вымирания сланцевой добычи, производство возобновится при необходимых условиях". В то же время России предлагалось "пожертвовать Венесуэлой и Ираном" с долгосрочной геополитической перспективой.



Логика таких рассуждений предполагает, что разыгрывалась саудовская карта и под вероятный удар выводился Эр-Рияд. Именно Трамп стал связываться по телефону с саудовцами и Москвой, чтобы поговорить о стабилизации на нефтяных рынках. А на встрече в Белом доме с лидерами американской нефтяной отрасли заявил, что недавно беседовал с лидерами России и Саудовской Аравии и убежден, что две страны сумеют в течение "нескольких дней" достичь договоренности, что позволит сократить объемы добычи и будет способствовать росту цен. Однако появился важный нюанс, на который обратили внимание американские эксперты, которые недавний краткосрочный всплеск роста цен на нефть стали связывать с двумя факторами: заявлениями Трампа и тем, что "Китай ускорил закупки сырой нефти для своих стратегических запасов". И это тогда, когда, как эксперты констатируют, "американскую экономику настигла рецессия", и от того, "как долго она продлится, будет зависеть от развития ситуация с пандемией, которая может унести сотни тысяч жизней".

Уникальность сложившейся ситуации в том, что даже если реализуется идея Трампа создать на нефтяном направлении "тройку" США - Россия - Саудовская Аравия или восстановить деятельность ОПЕК+, пройдет еще немало времени, прежде чем удастся заключить договоренность о сокращении добычи нефти и нормализовать положение на мировом рынке. Поэтому заявления политиков о готовности к обсуждению и взаимодействию в целях стабилизации энергетических рынков не более, чем обычный политический политес. Реального плана выхода из тяжелейшего положения ни у кого не существует. Но есть то, что не вызывает споров: каждые день и месяц локдауна будет сокращать объемы национальных экономик и мировой экономики в целом и обострять сопутствующие факторы - безработицу, депрессии и суициды. Как считает профессор медицинского университета во Фрайбурге Герд Антес, "сегодня все начинают диктовать медики, а не политики и экономисты". Они говорят, что ограничительные меры продлятся не "пару недель", а "до наступления лета", может быть, "до конца года" или "продлятся два-три года".

Коронавирус остается для всех неизвестным и самым опасным врагом. Война с ним идет не на нефтяных полях. Не случайно Новак сегодня обозначает бесперспективность любых переговоров на этом направлении. А Саудовская Аравия выступила с призывом к странам-участницам сделки по сокращению нефтедобычи "срочно встретиться для достижения справедливого соглашения, которое могло бы восстановить желаемый баланс на рынках нефти". Правда, Эр-Рияд подает это решение как одолжение "в знак уважения к просьбе Трампа и друзей в США". И это в тот момент, когда все страны должны действовать заодно, так как проблема низких цен на нефть не является приоритетной в нынешней кризисной ситуации и вряд ли кто добьется больших успехов на этом поприще, особенно в одиночестве. Даже если рассуждать в стилистике, кто "сильнее", а кто "слабее". Человечество платит жестокую цену и кто-то когда-то обязательно понесет за это историческую ответственность.

3 апреля 2020

Станислав Тарасов Источник - regnum.ru

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