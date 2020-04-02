Киргизия. Подтвердились еще пять случаев заражения COVID-19. Всего по КР - 130

12:43 03.04.2020 03 апреля 2020 10:32 - Оксана Гут



В Кыргызстане на 10:00 часов 3 апреля подтверждено еще пять случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Республиканский штаб по COVID-19.



В Кыргызстане зарегистрировано 9 новых случаев заражения COVID-19



Так, всего за сутки выявлено 14 новых случаев.

Итого:

Подтвержденные случаи – 130

Выздоровели – 5

Смерть – 1. Источник - 24.kg

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