Нерабочий режим продлили в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте

13:46 03.04.2020 Нерабочий режим в Нур-Султане и Алматы продлен на неделю, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.



Такое решение приняли на селекторном заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения. Действующий нерабочий режим в двух городах продлили до 13 апреля. Работать по-прежнему будут лишь организации, связанные с жизнеобеспечением двух мегаполисов и здоровьем населения.



Кроме того, было решено закрыть на карантин Шымкент.

Премьер-министр Аскар Мамин поручил акимам обеспечить соблюдение санитарных требований в инфекционных, провизорных и карантинных объектах.

Также сообщается, что в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте построят три инфекционные больницы из быстровозводимых конструкций. Источник - Primeminister.kz

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