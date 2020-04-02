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Нерабочий режим продлили в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте
13:46 03.04.2020

Нерабочий режим в Нур-Султане и Алматы продлен на неделю, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Такое решение приняли на селекторном заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения. Действующий нерабочий режим в двух городах продлили до 13 апреля. Работать по-прежнему будут лишь организации, связанные с жизнеобеспечением двух мегаполисов и здоровьем населения.

Кроме того, было решено закрыть на карантин Шымкент.
Премьер-министр Аскар Мамин поручил акимам обеспечить соблюдение санитарных требований в инфекционных, провизорных и карантинных объектах.
Также сообщается, что в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте построят три инфекционные больницы из быстровозводимых конструкций.

Источник - Primeminister.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585910760
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