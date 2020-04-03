Последний бред Помпео. Вашингтон назначил виновным за пандемию Пекин, - "НГ"

14:09 03.04.2020 Секретный доклад разведки Соединенных Штатов утек в прессу

Владимир Скосырев



3.04.2020



Си Цзиньпин оказался козлом отпущения для властей Соединенных Штатов. Фото с сайта www.gov.cn

Китай скрыл масштаб вспышки инфекции и преуменьшил число умерших. В результате мир не сумел вовремя принять защитных мер. Об этом говорится в донесении спецслужб Белому дому. В таком же ключе было выдержано ранее выступление госсекретаря США Майкла Помпео. По мнению экспертов, толчком к усилению пропагандистской войны со стороны Америки стали последние данные о числе заразившихся и умерших. Из них следует, что США понесли больший урон, чем Китай.



Пекин сознательно не раскрывал полной картины трагедии и не представил исчерпывающих сведений о вирусе. В публиковавшихся в КНР сообщениях из Уханя и провинции Хубэй в конце прошлого года показатели смертей и числа заразившихся не соответствовали тому, что случилось на самом деле, утверждается в докладе спецслужб.

Версию разведки продолжило внешнеполитическое ведомство США. Иммунолог Госдепартамента Дебора Бэркс сказала, что информация, пришедшая из КНР, повлияла на медиков в других странах. Они решили, что инфекция серьезная, но охват ее не столь велик. А Помпео прямо возложил ответственность на Пекин за то, что Америка попала в положение отстающего.



Характерно, что гонгконгская South China Morning Post, которая в основном непредвзято освещает перипетии геополитического противоборства между США и Китаем, в номере за 2 апреля опубликовала сразу два комментария, бичующих лицемерный характер политики Вашингтона. А официальные СМИ Пекина, естественно, опубликовали заявление представителя МИД КНР Хуа Чуньин на этот счет. Китай, подчеркнула Хуа, с самого начала придерживался открытой, ответственной позиции и своевременно поставил международное сообщество в известность об эпидемии. "Что касается оценок международной эпидемиологической ситуации, то авторитет в этом вопросе остается за ВОЗ и эпидемиологами, а не политиканами, распространяющими ложь", – заявила она.



Агентство Reuters отмечает, что китайские дипломаты перестали избегать резких выражений в полемике с зарубежными оппонентами после того, как председатель КНР Си Цзиньпин дал им в письменном виде инструкцию демонстрировать "больше боевого духа". В первых рядах тут оказался сотрудник МИДа Чжао Лицзянь. Он воплощает новое поколение дипломатических "ястребов", бросающих вызов сдержанному тону, который ранее отличал взаимодействие Китая с внешним миром. Из-за этого якобы возникли расхождения между молодой порослью и приверженцами традиций во внешнеполитическом истеблишменте Китая, которые опасаются, что риторика приведет к ухудшению отношений с такими державами, как США.



"Впервые с тех пор, как в 1949 году была создана КНР, у новых "ястребов" появилась возможность перестроить дипломатию государства", – говорит Цинь Сяоин, бывший директор отдела пропаганды ЦК КПК. Этот сдвиг возник не только по указанию сверху. Среди обычных граждан широко распространено мнение о том, что Америка хочет помешать росту мощи Китая. Поэтому, когда дипломаты, прибегая к отнюдь не дипломатической терминологии, дают на информационном поле отпор США по таким проблемам, как коронавирус или демонстрации протеста в Гонконге, это находит благоприятный отклик внутри страны, будит националистические настроения.



Впрочем, МИД Китая в ответ на просьбу иностранных репортеров прокомментировать изменения в дипломатической линии сослался на известное изречение Мао Цзэдуна: "Мы никогда не начнем атаку, если нас не атакуют. Но если нас атакуют, мы обязательно перейдем в контратаку".



Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк считает, что информационные атаки Вашингтона на Пекин напрямую связаны с предвыборной кампанией в Америке: "Коронавирус все сломал. Раньше мало кто сомневался, что избирательная кампания закончится триумфом Дональда Трампа. А эпидемия поставила его в положение цугцванга. То есть любой следующий ход, как в шахматах, делает положение хуже. Если Трамп продолжит борьбу с вирусом, придется идти на самоизоляцию или полный карантин наиболее густонаселенных регионов США. Это будет страшным ударом по экономике. В условиях экономического кризиса шансы действующего президента на переизбрание будут призрачными".



Другой вариант. Трамп скажет, что хватит сидеть на карантине, пора работать. Так он говорил уже 24 марта, но потом был вынужден отказаться от своих слов. Ведь ничем не сдержанная эпидемия имела бы чудовищные последствия и тоже подорвала бы шансы на переизбрание. Поэтому попытка обвинить Китай или кого угодно вполне понятна. Такова логика предвыборной борьбы, заключил Батюк. Источник - ng.ru

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