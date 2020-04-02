США рухнули перед коронавирусом: ждут 240 тысяч смертей, - И.Бараникас

15:21 03.04.2020 Пять главных вопросов о пандемии в Америке

сегодня в 14:09, просмотров: 5129



Эпидемиологическая ситуация в США становится все более ужасающей. Если неделю назад количество умерших от коронавируса было чуть меньше 1300, то на 2 апреля цифра потерь перешагнула за 5100. Инфицированных в стране насчитывается уже 216 тысяч, и главные эксперты говорят о грядущей миллионной статистике заболеваний, и о том, что смертей будет до 240 тысяч.



Нью-Йорк с пригородами продолжает оставаться главным очагом американской эпидемии, но она стремительно завоевывает все новые территории, и большинство населения США уже живет в условиях ограничений свободы передвижения. Америка эпохи COVID-19 живет абсолютно ненормальной жизнью. И вопросы, которые встают перед американцами, кажутся чем-то нереальным, из другого измерения.



Кому жить и кому умирать?

Еще совсем недавно я думал, что ситуация, когда скорая помощь не берет старых и больных, возможна в России, но не в Америке. В России я был свидетелем такой ситуации в регионе, где жили наши родственники. Когда пожилую мать семейства разбил инсульт, скорая приехала, сделала укол, но отказалась брать женщину в больницу. О том, как удалось решить эту проблему, я умолчу. Скажу лишь, что в Америке русская "кривая коза" не работает. И сейчас, в условиях нехватки больничных койкомест, врачей и медсестер, аппаратов ИВЛ, респираторов, масок и т.д., скорая просто перестала брать тех, у кого, например, произошла остановка сердца...



Где-то неделю назад одного знакомого из Нью-Джерси, который был на почечном диализе, отвезли в больницу, когда у него резко ухудшилось состояние. А там он моментально подхватил коронавирус, и его ослабленный организм не смог сопротивляться инфекции – он умер. В больницах Нью-Йорка и Нью-Джерси сейчас такая скученность и нехватка всего необходимого, что лучше туда не попадать. Даже более молодым и здоровым не рекомендуется.

Повторяется итальянский сценарий: медики вынуждены решать, кому сразу отправляться на тот свет, а кого еще можно попытаться спасти.



Кто виноват?

О том, что главный виновник бедствия, которое терпит Америка, – это ее президент, говорят все. В том числе и в лицо самому президенту: так, корреспондент CNN Джим Акоста процитировал Трампу на брифинге в Белом доме его предыдущие высказывания, когда он отрицал опасность или преуменьшал ее. Трамп, как водится, пошел в контратаку в духе "сам дурак", сказав Акосте: "Это из-за таких, как вы, никто не смотрит CNN".



Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прямо обвиняет Трампа в смерти многих американцев: пока он отрицал опасность эпидемии, страна не начинала реально готовиться к борьбе с ней, и это стоило жизни многим людям.

Трамп бодается не только с прессой, но и с губернаторами штатов: они взывают о помощи, которой катастрофически не хватает, но Трамп утверждает обратное – что федеральное правительство отправило на места более чем достаточное количество респираторов, аппаратов ИВЛ и т.д. "Где все это?" – спрашивает Эндрю Куомо, губернатор Нью-Йорка, наиболее пострадавшего от эпидемии штата.

Беда Трампа – точнее, беда всей страны – в том, что он не слушает специалистов. Для него есть один авторитет – он сам. В прошлом году американский минсоцздрав проводил учения, в ходе которых отрабатывался сценарий борьбы с возможной эпидемией. Эксперты доложили по итогам учений, что страна не готова, что полно прорех, которые надо латать. Трамп все это проигнорировал. Равно как и доклады спецслужб, уже в начале этого года, о надвигающейся катастрофе.

Рыба гниет с головы. Федеральный центр молчал и бездействовал, и на местах никто не проявлял бдительности – например, в феврале в Новом Орлеане как ни в чем не бывало прошел традиционный карнавал. А потом его участники и зрители в массовом порядке стали заболевать COVID-19.

Но в Америке любят уходить от обсуждения чьей-либо персональной вины. Так, Билл Гейтс в интервью телекомпании CBS не стал прямо отвечать на вопрос о вине администрации Трампа в неготовности страны к эпидемии. О которой, кстати, глава Microsoft говорил еще в 2015 году: тогда он сказал, что если и произойдет нечто ужасное, в результате которого погибнет 10 млн человек или больше, то это будет не война, а эпидемия вируса. Теперь Гейтс призывает смотреть не назад в поисках виновных, а вперед, чтобы не допустить повторения нынешнего фиаско.

Где-то я уже это слышал... А, вспомнил: это было после 11 сентября 2001 года. Тогда комиссия, расследовавшая крупнейший теракт в истории Америки, не назвала поименно виновных в самом катастрофическом провале спецслужб США. Кстати, именно в такой формулировке – "самый катастрофический провал спецслужб" – сегодня говорят об эпидемии коронавируса. Еще в январе разведчики и контрразведчики пытались достучаться до Трампа со своими предупреждениями о приближающейся эпидемии, но – тщетно. Так же было в 2001 году, когда ФБР получало донесения из разных уголков страны о подозрительных арабских курсантах летных школ, а наверху эти донесения бросали в электронное ведро. Прошло почти 20 лет, но все осталось, как было...

Что делать?

Месседж американских властей – и центральных, и региональных – меняется так же быстро, как статистика заболеваемости и смертности. Сначала говорили, что маски носить не надо никому, кроме медперсонала в госпиталях, теперь говорят, что маски могут обеспечить рядовым гражданам кое-какую защиту на улице и в помещениях.

Сперва Трамп хотел посадить на карантин три штата, наиболее зараженных коронавирусом, – Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут, – но потом дело ограничилось призывом к жителям этих штатов две недели никуда без острой нужды не ездить. А потом Трамп заявил, что рассматривает полный запрет на поездки американцев внутри страны.

Вначале Трамп обещал "открыть Америку для бизнеса" уже к Пасхе (западная Пасха – 12 апреля), говорил, что экономическое здоровье нации важнее ее физического здоровья, но потом был вынужден согласиться с экспертами, предвидящими пик эпидемии только к лету и настаивающими на жестких и длительных мерах. Иначе, говорят они, умрут уже не сотни тысяч, а миллионы, а об экономике вообще можно будет забыть.

Как бороться с дураками?

Сторонники Трампа – народ особый, "долболобый". Они возмущены тем, что чиновники и эксперты-эпидемиологи вяжут по рукам и ногам их любимого лидера, способного, как они верят, силой своего "неординарного ума" решить любую проблему. Они считают, что "аппаратная закулиса" нагнетает атмосферу с целью подорвать позиции Трампа в преддверии ноябрьских выборов. Они угрожают "злокозненным аппаратчикам" – дело дошло до того, что пришлось выделить личную охрану доктору Энтони Фаучи, ведущему эпидемиологу Америки, которого каждый день видят на экранах телевизоров жители США.

В Лос-Анджелесе машинист локомотива, тоже ультраправый сторонник "теорий заговора", разогнал железнодорожный состав и пустил его на таран военно-медицинского судна, плавучего госпиталя, пришвартованного в лос-анджелесском морском порту. Поезд сошел с рельсов, пробил несколько ограждений и остановился, не доехав пары сотен метров до корабля. Борьба с коварным госаппаратом теперь обойдется машинисту в 20 лет тюрьмы.

Другой плавучий военный госпиталь пришел в гавань Нью-Йорка. Там его не пытались таранить, но собралась толпа любопытных, которые, стоя плечом к плечу, фотографировали корабль на телефоны и делали селфи. Предупреждения властей об опасности скучивания им по барабану.

В нью-йоркском Бруклине полиция арестовала хозяина бара, который, несмотря на запрет, держал свое заведение открытым: народ там не только выпивал и танцевал, но и играл в азартные игры.

В том же Нью-Йорке произошло "возвращение блудного сына", которого отец отказался впустить в дом. Сын-студент весело провел весенние каникулы с друзьями в Техасе, игнорируя все запреты на тусовки. Отец посоветовал отпрыску провести двухнедельный карантин подальше от отчего дома.

Ну, разве не правдива еврейская поговорка, которая гласит: "Дураков не надо удобрять и поливать – они сами вырастают".



Каково будущее санкций?

Ну, и еще один вопрос: как повлияет общая, глобальная беда на отношения Америки с Россией? Пока – чистая символика: Путин и Трамп поговорили по телефону, в Нью-Йорк прилетел российский самолет – привез то, чего здесь не хватает для борьбы с заразой. Эту акцию СМИ дружно назвали пиаром с целью показать российское лидерство при отсутствии американского. Помощь РФ Италии – из той же оперы. Как и помощь Китая разным странам – Пекин не хуже Москвы умеет использовать форсмажор в целях пропаганды.



Но в США, в том числе в Конгрессе, уже звучат голоса за отмену санкций. С призывом остановить санкции против всех стран для более успешной борьбы с пандемией выступил генсек ООН Антониу Гутерриш. А газета The New York Times написала, что России отмена санкций не очень-то и нужна: "После того, как Россия подверглась санкциям, правительство Путина и российские компании адаптировались к изоляции и вынужденно приготовились к экономическим шокам, подобным тому, который ныне сотрясает мировую экономику". Получается, нет худа без добра.



Илья Бараникас Источник - mk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585916460

Новости Казахстана

