Эрдоган опасается переворота на фоне эпидемии, - И.Субботин

15:27 03.04.2020 Турецкую оппозицию обвинили в создании "параллельного государства"



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

2 апр. 2020



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что гуманитарные акции, которые проводят для борьбы с коронавирусом возглавляемые оппозицией муниципалитеты, являются попыткой создать "параллельное государство". Этот термин применялся Анкарой преимущественно в отношении предполагаемых организаторов неудачного государственного переворота в 2016 году. В экспертной среде считают, что Эрдоган хочет отстоять монополию на гуманитарные кампании во время пандемии.

Гнев Эрдогана вызвала инициативность муниципалитетов Турции, которые возглавляют представители системной оппозиции. Президент заявил, что кампанию по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом должны вести только те органы, которые имеют разрешение государства.

Несогласованная с правительством предприимчивость в этом вопросе, в частности со стороны властей Анкары и Стамбула, грозит привести к созданию "параллельного государства" в Турции, приводит тезисы из выступления Эрдогана издание Ahval. "Мы должны сделать необходимое предупреждение (оппозиции. – "НГ")", – заявил турецкий лидер. Если ее представители не услышат предостережений, то им придется "получить народный ответ", пообещал Эрдоган.



Термин "параллельное государство" неоднократно использовался турецким официозом применительно к реальным и мнимым сторонникам опального проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Анкаре называют главным организатором попытки государственного переворота в 2016 году. Необходимостью борьбы с "параллельными" структурами власти в Турции неоднократно оправдывались жесткие чистки внутри бюрократического и военного аппарата.



Накануне центральные власти запустили общенациональную кампанию по сбору средств для тех, кто финансово пострадал от распространения COVID-19 в Турции. Она получила официальное название "Кампания национальной солидарности". Синхронно с ее объявлением Эрдоган сообщил, что в рамках помощи пострадавшим он откажется от семи своих президентских зарплат. Несмотря на благородный жест, турки не осталась впечатлены. По примерным подсчетам, та сумма, которую Эрдоган пожертвовал нуждающимся, не достигает и 100 тыс. долл. Лидер оппозиционной "Хорошей партии" Мерал Акшенер заметила, что символического жеста недостаточно – президент должен пожертвовать свой личный самолет "раз и навсегда".



Турецкие оппозиционные круги раскритиковали запущенную Эрдоганом "кампанию национальной солидарности", связав ее с "разбазариванием собранных налогов". Заместитель председателя оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Тунджай Озкан подверг правительство критике за то, что оно собирает средства нуждающимся с обычных граждан. "Они (власти. – "НГ") сказали, что мы находимся в таком состоянии, когда можем одолжить средства у МВФ, но сами просят денег у граждан. Во что превратилась Турция?" – заявил оппозиционер. Бывший депутат от НРП Мухаррем Индже также указал на то, что государство не может запускать кампанию по сбору средств – оно должно самостоятельно предоставить финансовую помощь.

Интересно, что локальные кампании по оказанию помощи нуждающимся семьям, пострадавшим из-за вспышки коронавируса нового типа, были заблокированы местным Министерством внутренних дел. В циркуляре, который разослало ведомство всем губернаторам Турции, говорится, что муниципальные власти не могут заниматься самостоятельными гуманитарными акциями в период пандемии без разрешения представителей центрального правительства. Турецкая оппозиция заявила, что рассматривает подобные ограничения как фактический запрет на оказание помощи и попытку президента монополизировать гуманитарные кампании. Муниципалитеты Анкары и Стамбула намерены добиваться справедливости в суде.



Число заразившихся коронавирусом нового типа в республике приблизилось, по официальным данным, к отметке в 16 тыс. человек. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил накануне, что общее число умерших превысило 200 человек. "Коронавирус охватил все 81 провинцию страны. 60% заразившихся коронавирусом приходится на Стамбул", – отметил Коджа. COVID-19 был официально впервые выявлен в стране 10 марта – у местного жителя, который вернулся из Европы. Пока что официальная Анкара отказалась от жестких мер, выбрав политику добровольного карантина. "Граждане не должны покидать дома до устранения сложного периода борьбы с распространением коронавируса", – заявил Эрдоган.

В экспертной среде считают, что президент Турции пытается защитить свой статус единственного политического центра, который отвечает за координацию любых мероприятий. "Особенность политической среды в Турции в том, что любое общественно значимое событие может быстро политизироваться, стать частью политической борьбы, – заявил "НГ" проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов. – В случае с коронавирусом, с одной стороны, это вредит государственным мерам борьбы с эпидемией, с другой – централизация госуправления в Турции практически не оставила места для инициатив как гражданского общества, так и неправительственных структур". Источник - ng.ru

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