Американские военные готовятся взять власть в стране, - В.Прохватилов

16:08 03.04.2020 Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 03.04.2020 |



"Мы зашли на территорию, где никогда не были"

В новой обстановке военные могут прийти к власти в США в случае, если коронавирус поразит ведущих политиков и/или начнется массовое насилие из-за нехватки продуктов питания и медикаментов.



Newsweek сообщил, что министр обороны США Марк Эспер 1 февраля подписал секретный приказ, так называемый "Предупредительный ордер" (Warning Order), предписывающий Северному командованию Вооруженных сил США и ряду воинских подразделений Восточного побережья провести "подготовку к развертыванию" для выполнения потенциальных чрезвычайных миссий.

Автор статьи, известный публицист и писатель Уильям М. Аркин, пишет, что Пентагон разработал семь секретных планов.



Первый план "Спасение и эвакуация представителей исполнительной власти" (RESEM) касается президента Трампа, вице-президента Майка Пенса и их семей. "Совместный план экстренной эвакуации" (JEEP) предусматривает эвакуацию министра обороны и других лидеров национальной безопасности, чтобы они могли покинуть Вашингтон. Atlas Plan предусматривает эвакуацию невоенных лидеров, руководства конгресса, Верховного суда и других важных персон в места их чрезвычайного переселения. Согласно этому плану, правительство будет перемещено в штат Мэриленд.

Три плана – Octagon, Freejack и Zodiac – касаются операций воинских подразделений в Вашингтоне, округ Колумбия, и восточной части штата Мэриленд в случае дезорганизации государственного управления.

Седьмой план под кодовым названием "Гранитная тень" (Granite Shadow) представляет собой "сборник сценариев неординарных миссий", связанных с применением оружия массового уничтожения. Реализация этих планов возложена на Северное командование ВС США, которое возглавляет четырехзвездный генерал Терренс О’Шонесси.



Командующий Северным командованием американской армии генерал Терренс О’Шонесси

Уильям Аркин пишет, что три плана под кодовыми названиями Octagon, Freejack и Zodiac являются подпольными законами (underground laws), обеспечивающими преемственность управления государством: "Они настолько секретны, что в соответствии с этими экстраординарными планами "передача" власти может обойти нормальные конституционные положения о правопреемстве правительства и военные смогут получить контроль над Америкой".

Интересно, однако, почему журналисты вдруг принялись свободно судачить о "настолько секретных" планах.

Британская Daily Mail отмечает, что власти США пока не определились, "когда вооруженным силам и их резервам будет разрешено осуществлять "чрезвычайную власть"", но многие в Америке опасаются такого поворота событий.

Известный французский публицист Тьерри Мейсан, комментируя публикацию Уильяма Аркина, пишет, что секретный приказ министра обороны США предписывает Северному командованию ВС США быть готовым к действиям в условиях правил так называемого непрерывного управления (Continuity of Government rules). Директива о "непрерывном управлении" была принята президентом США Дуайтом Эйзенхауэром в начале холодной войны. Тогда имелась в виду защита США в случае ядерной войны с Советским Союзом и смерти президента, вице-президента, спикера палаты представителей или невозможности исполнения ими возложенных на них функций. Согласно этой директиве, власть переходит в таком случае к военным, которые должны обеспечивать управление страной вплоть до восстановления демократических процедур.

"Резервное правительство никогда не было задействовано, за исключением 11 сентября 2001 года, когда управление страной перешло к руководителю антитеррористическими операциями Ричарду Кларку, хотя ни президент, ни вице-президент, ни спикер палаты представителей никак не пострадали и были в полном здравии, что дает мне основания считать, что был совершен государственный переворот, – пишет Мейсан. – В тот же вечер Джордж Буш-младший возобновил свою деятельность, но никаких объяснений того, что происходило в течение двенадцати часов его отчуждения, дано не было".

13 февраля Air Force Magazine сообщил, что генерал Терренс О"Шонесси в своем выступлении перед членами комитета сената по вооруженным силам заявил, что Северное командование рассматривает возможный, но маловероятный "наихудший сценарий" развития ситуации с эпидемией коронавируса.

Комментируя статью Уильяма Аркина, The Australian напоминает, что в октябре 2018 года Объединенный комитет начальников штабов ВС США довел до сведения командующих, что они могут "временно" осуществлять военный контроль, "если предварительное разрешение на это президента получить невозможно" или в случае, если местные власти "не могут контролировать ситуацию". Это касается "крупномасштабных неожиданных гражданских беспорядков", включающих "значительную гибель людей или бессмысленное уничтожение имущества".

Сами американские военные признают, что установить военный контроль над страной непросто. Временное введение военного положения является "довольно простым процессом", когда разрушен только один город, заявил неназванный военный планировщик Уильяму Аркину. "Однако с коронавирусом, который распространяется по всей стране, мы зашли на территорию, где никогда не были".

Популярный нью-йоркский блогер Дэн Ньюман высказывает беспокойство многих по поводу последствий возможной передачи власти военным. "Разве не страшно думать, что что-то вроде этого коронавируса поставит незнакомца – Терренса О"Шоннеси – во главе государства?" – пишет Ньюман.

Беспокойство обоснованное, так как Пентагон уже сейчас не справляется с ситуацией в вооруженных силах. На днях уволен капитан авианосца "Теодор Рузвельт" Бретт Крозье, сообщает CNN со ссылкой на исполняющего обязанности министра ВМС Томаса Модли.

Капитан обратился к командованию с письмом, в котором выразил просьбу принять более решительные меры по борьбе со вспышкой коронавируса на борту авианосца. Он просил снять с корабля более 4 тысяч моряков и изолировать их. По словам и. о. министра ВМС, Крозье "проявил недальновидность" и не проследил за тем, чтобы письмо не попало в СМИ. CNN пишет, что анализы более 100 человек на борту авианосца дали положительный результат на коронавирус. Однако Марк Эспер заявил, что Пентагон пока не планирует эвакуировать экипаж авианосца, поскольку там нет серьезно больных. В итоге командир атомного авианосца "Теодор Рузвельт" был отстранен от командования кораблем.



Авианосец "Теодор Рузвельт"

Формальной причиной отстранения Бетта Крозье стало то, что он пересылал просьбы о помощи с заболевшими на корабле по "незащищенным электронным каналам". Фактическая же причина состоит в том, что публичные заявления Крозье, растиражированные американской прессой, дезавуировали заявления Пентагона о полной боеспособности корабля.



Уволенный Бетт Крозье

Тьерри Мейсан считает, что "под прикрытием коронавируса" американские военные готовят путч. Способен ли, однако, режим военной диктатуры навести порядок в Америке, если генералы не могут это сделать в собственном хозяйстве? Источник - fondsk.ru

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