Жена умершего от коронавируса 34-летнего москвича рассказала о странностях болезни

17:05 03.04.2020 Мужчина занимался спортом, имел железное здоровье, а сгорел за неделю от высокой температуры



Скончавшийся 34-летний москвич с подтвержденным коронавирусом, не страдал никакими серьезными заболеваниями, занимался спортом и вел здоровый образ жизни. Стоит отметить, что первый результат анализа на СОVID-19 не подтвердил наличие коварной заразы.



Как стало известно "МК", Андрей (все имена изменены) проживал с 34-летней женой, тещей и тремя детьми в многоэтажке на севере столицы. 19 марта у мужчины поднялась температура под 39 градусов и появилась ломота в теле. Андрей позвонил в "скорую помощь", где ему посоветовали вызвать врача из районной поликлиники. Терапевт поставил мужчине предварительный диагноз ОРВИ и взял мазок на коронавирус. До получения результатов порекомендовал находиться дома. Через несколько дней Андрею в поликлинике сообщили, что страшный вирус не обнаружен. Врач прописал антибиотики, однако в течении шести дней состояние молодого человека не улучшалось. 25 марта Елена настояла, чтобы муж вызвал "скорую". Андрея госпитализировали в одну инфекционную больницу на Волоколамском шоссе. Второй мазок на коронавирус оказался положительным. Несмотря на все усилия медиков, мужчине с каждым днем становилось все хуже. 3 апреля Андрей скончался.



Муж даже простудными заболеваниями почти не болел, не говоря о каких-то серьезных патологиях, - рассказывает убитая горем супруга. - Мы в шоке, ведь кроме температуры у мужа никаких симптомов не было. После госпитализации Андрея у нас всех тоже брали мазки. Результаты пришли отрицательные. Сегодня должны брать повторно.



По словам родных, мужчина активно занимался спортом, не имел вредных привычек и вел здоровый образ жизни. Занимал руководящую должность в коммерческой организации.



Напомним, днем ранее в больнице в Коммунарке скончался 39-летний москвич. Вирус у мужчины также был диагностирован только после повторного анализа.



Лина Корсак Источник - МК

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