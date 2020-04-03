В Узбекистане выявлен 221 случай коронавируса

17:48 03.04.2020 Количество инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось до 221, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



В Узбекистане по данным на 9:00 утра 3 апреля количество инфицированных коронавирусом составило 221 человек. Об этом сообщил главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков.



У 17 пациентов, лечащихся в НИИ вирусологии в Ташкенте, наблюдается пневмония. Состояние 4 пациентов тяжелое, из них 2 - стабильно тяжелое, отметил он. Источник - УзТАГ

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