Первым вице-президентом Афганистана стал непримиримый (к пушту-талибам) таджик А.Салех

18:00 03.04.2020 Президент ИРА определил новые полномочия первого вице-президента Салеха



Президент Афганистана Ашраф Гани своим указом определил новые полномочия первого вице-президента Амруллы Салеха, назначив его руководить раздачей земли мигрантам и вынужденным переселенцам, а также руководителем координации между правительством, ООН, НПО и гражданским обществом, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

Копия указа доступная TOLOnews гласит, что Салех будет отчитываться перед президентом поэтим новыми обязанностям.

Учитывая его опыт работы в качестве бывшего главы Дирекции по национальной безопасности (ДНБ), Салех, как ожидается, получит основные обязанности в сфере безопасности и разведки.

Президентский дворец Арг в заявлении разъясняет, что нынешние полномочия первого вице-президента Салеха сохранятся, а ему были переданы особые полномочия. Канцелярия Гани утверждает, что слухи об ограничениях власти Салеха "безосновательны". См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - АфТАГ

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