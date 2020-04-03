|Первым вице-президентом Афганистана стал непримиримый (к пушту-талибам) таджик А.Салех
18:00 03.04.2020
Президент ИРА определил новые полномочия первого вице-президента Салеха
Президент Афганистана Ашраф Гани своим указом определил новые полномочия первого вице-президента Амруллы Салеха, назначив его руководить раздачей земли мигрантам и вынужденным переселенцам, а также руководителем координации между правительством, ООН, НПО и гражданским обществом, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).
Копия указа доступная TOLOnews гласит, что Салех будет отчитываться перед президентом поэтим новыми обязанностям.
Учитывая его опыт работы в качестве бывшего главы Дирекции по национальной безопасности (ДНБ), Салех, как ожидается, получит основные обязанности в сфере безопасности и разведки.
Президентский дворец Арг в заявлении разъясняет, что нынешние полномочия первого вице-президента Салеха сохранятся, а ему были переданы особые полномочия. Канцелярия Гани утверждает, что слухи об ограничениях власти Салеха "безосновательны".