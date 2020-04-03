Итальянский дизайнер обуви Серджио Росси откинул тапки. Вирус

18:04 03.04.2020 Итальянский дизайнер обуви Серджио Росси умер от коронавируса



В Италии в возрасте 84 лет скончался дизайнер Серджо Росси, основатель одноименного обувного бренда.

Как пишет Fatto Quotidiano, модельер был госпитализирован с коронавирусом в городе Чезена. Смерть наступила 2 апреля.

Карьеру дизайнера России начал в 50-х годах, позже основал бренд Sergio Rossi. Сотрудничал с модными домами, в том числе Versace и Dolce & Gabbana. Источник - mk.ru

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