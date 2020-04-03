|Итальянский дизайнер обуви Серджио Росси откинул тапки. Вирус
18:04 03.04.2020
Итальянский дизайнер обуви Серджио Росси умер от коронавируса
В Италии в возрасте 84 лет скончался дизайнер Серджо Росси, основатель одноименного обувного бренда.
Как пишет Fatto Quotidiano, модельер был госпитализирован с коронавирусом в городе Чезена. Смерть наступила 2 апреля.
Карьеру дизайнера России начал в 50-х годах, позже основал бренд Sergio Rossi. Сотрудничал с модными домами, в том числе Versace и Dolce & Gabbana.