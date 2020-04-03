Капитан авианосца USS Theodore Roosevelt (CVN-71) Крозье уволен за борт как трус и паникер. Врунгель?

18:10 03.04.2020 Русские моряки оценили заражение авианосца "Теодор Рузвельт" коронавирусом

Правильно ли поступил уволенный капитан Бретт Крозье



Капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт" Бретт Крозье уволен после того, как его письмо о заражении коронавирусом моряков на борту утекло в прессу. Крозье потребовал эвакуировать на берег экипаж ( 4000 человек), среди которых, как утверждали американские СМИ, у 100 человек положительный анализ на COVID-19. Правильно ли поступил Крозье? И его командование? Об этом мы поговорили с российскими моряками.



Паника на корабле – выражение известное с детства. За это, как мы помним из классики, следует самое суровое наказание, вплоть до расстрела. Так что капитану американского авианосца "Теодор Рузвельт" Бретту Крозье, считай повезло, его за панику всего лишь отстранили от должности.



На борту его корабля случилась вспышка коронавируса, он запаниковал, в прошлый вторник написал письмо руководству военно-морских сил США, которое почему-то оказалось опубликованным в газете San Francisco Chronicle.

В этом письме (не очень понятно только, почему с командованием флота командир авианосца общается письмами?) Крозье, видимо, излишне эмоционально сообщал, что не в состоянии остановить на судне распространение коронавируса и требовал немедленно эвакуировать на берег чуть ли не весь экипаж, оставив не более 10% моряков, совершенно справедливо заявляя, что сейчас – не война, и его подчиненные не должны умирать.

Но руководство флота не оценило его пламенный призыв и заботу о моряках. Уже в четверг исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли заявил на пресс-конференции, что Крозье отстранен от должности.

Модли пояснил, что не сомневается в его благих намерениях и заботе о своей команде, однако его действия привели к обратному. Он дал повод семьям моряков на берегу беспокоиться за жизнь своих близких. А главное – показал противнику, что сложная эпидемиологическая обстановка на флоте вызвала панику. На самом деле, заявил Модли, это совсем не так.



Возможно, Модли, конечно, и прав. Но, честно говоря, все мы хорошо знаем, что паникеров во флоте США хватает. Вспомнить хотя бы ту нервную реакцию, которую обычно вызывают ситуации, с приближением в международных водах российских боевых самолетов к американским эсминцам или авианосцам. Шум по этому поводу всегда начинается прямо-таки мировой.



Одна из наиболее громких историй произошла у берегов Крыма с американским эсминцем "Дональд Кук". К кораблю подлетел российский фронтовой бомбардировщик Су-24 на борту которого не было ни бомб, ни ракет. Под фюзеляжем висел только контейнер с комплексом радиоэлектронной борьбы, который вырубил все электронные системы эскадренного миноносца, а затем на "ослепший" и "оглохший" корабль сымитировал ракетную атаку. Потом еще, и еще... После чего улетел. А "Дональд Кук" тут же развернулся и спешно отправился в ближайший румынский порт.

В Пентагоне очень сильно возмутились, заявив, что акция русских деморализовала экипаж эсминца, так как выяснилось, что в Румынии 27 человек из его экипажа написали рапорта на увольнение, чтобы немедленно покинуть корабль. Их мотивировка, кстати, была очень похожа на ту, которую теперь привел уже бывший капитан Крозье с пораженного коронавирусом авианосца "Теодор Рузвельт": сейчас – не война, и американские военные не должны умирать.

Конечно, не должны, дай Бог им здоровья. Но и паника на корабле до добра не доводит. Как с точки зрения наших российских военных должен был действовать капитан "Теодора Рузвельта"? И о чем говорит такая реакция капитана Крозье - опытного военачальника, дослужившегося аж до должности капитана авианосца?

На эти вопросы "МК" попросил ответить военных экспертов.

Военный врач, выпускник Военно-медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор Валерий Козлов:

- То, что командир запаниковал, его, безусловно, не красит. В первую очередь он должен был проконсультироваться со своими военными врачами на корабле. Они могли сделать запрос в медицинские службы на берегу. На основании их рекомендаций капитан должен был принять грамотное решение.



Существуют схемы действия врачей и командиров в условиях ограниченного воинского контингента в момент возникновения вспышки какой-либо инфекции. Нас в Военно-медицинской академии им учили. В свое время в СССР эпидемиологическое обучение находилось на очень высоком уровне. Многие из тех подходов, особенно в военной медицине, сохранились и по сей день.

Если на американском авианосце командир начал паниковать из-за эпидемиологической ситуации во время не самого страшного заболевания, то, я считаю, это надо рассматривать как системную ошибку. Командир однозначно должен был опираться на мнение врачей. А если военные медики на корабле не сумели на этот счет дать командиру правильные рекомендации, то можно предположить, что схемы действия в подобных ситуациях у них нет. В результате, командир запаниковал, приняв излишне эмоциональное решение.

Член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" капитан 1-го ранга Василий Дандыкин:

Я думаю, у нас на корабле поступили бы так: сняли бы с корабля зараженных. Если говорить об авианосце, то это несколько тысяч человек. Поменяли бы экипаж, предварительно обработав весь корабль, как это делается сейчас нашими военными врачами в Италии.

Что касается американцев, то их действия в очередной раз показывают, что они не готовы к такого рода ситуациям. Им сейчас срочно надо снять с корабля всех больных, так как на авианосце принудительная система вентиляция и кондиционирование воздуха, и инфекция активно распространяется этим путем.

По-моему, "Теодор Рузвельт" сейчас следует на Гуам. Это – всего лишь небольшой остров. Так что капитану корабля сейчас можно лишь посочувствовать, так как их не ждут там, куда они идут. Пока они туда дойдут, заболевших на корабле окажется еще больше. А возможности корабельной медицины ограничены. Да, там можно вырезать аппендикс, вылечить зуб, но бороться с развитием эпидемии в условиях корабля сложно.

Думаю, что после нынешней ситуации с коронавирусом мир иначе взглянет на те опасности, которые могут его поджидать, и в следующий раз, если такое случится, действовать будут все уже более слаженно. Эта эпидемия сейчас как разведка боем. Она показала, что мы должны быть готовы к такому, в том числе и на флоте, и в армии.

В этом смысле наша армия идет на порядок впереди. У нас прошли учения войск радиационной, химических и биологической защиты по обработке техники. В срочном порядке строятся 16 инфекционных госпиталей, которые, я думаю, закроют проблему для военных, и, в какой-то степени, помогут гражданскому Минздраву. Ничего подобного сейчас в Пентагоне нет. Вот в Италию американцы прислали небольшой мобильный госпиталь на десять коек. Но это же не серьезно, насмешка какая-то.

Теперь у них заражен коронавирусом целый боевой авианосец. А это, между прочим, корабль первой линии, с атомным реактором, с серьезным оружием, с большим авиационным крылом… Так что все очень непросто. На мой взгляд, Пентагону надо принимать сейчас экстренные меры, чтобы спасти людей, и дать болезни распространиться дальше.

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Ольга Божьева Источник - mk.ru

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