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|Экс-кандидат в президенты РФ Джабраилов ударил сам себя ножом. Белка?
18:15 03.04.2020
Евгений Биятов
Бывшего сенатора Умара Джабраилова госпитализировали в больницу имени Склифосовского с ранениями рук. Известно, что бизнесмен пытался самостоятельно остановить кровотечение.
По данным источников, Умара Джабраилова увезли из отеля в больницу с ранениями рук. Сейчас экс-сенатор находится в больнице в "шоковом состоянии", за ним наблюдают врачи. Скорую помощь для Джабраилова вызвал его водитель, когда узнал о трагическом случае.
В 2017 году Умара Джабраилова задержали за стрельбу в одной из московских гостиниц. В результате инцидента никто не пострадал. Джабраилова вскоре отпустили, оружие изъяли и отправили на экспертизу. Тест на наркотическое опьянение дал положительный результат. После этого бизнесмен признал свою вину в суде и выплатил штраф за нарушение общественного порядка.