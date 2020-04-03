Экс-кандидат в президенты РФ Джабраилов ударил сам себя ножом. Белка?

18:15 03.04.2020 Евгений Биятов



Бывшего сенатора Умара Джабраилова госпитализировали в больницу имени Склифосовского с ранениями рук. Известно, что бизнесмен пытался самостоятельно остановить кровотечение.



По данным источников, Умара Джабраилова увезли из отеля в больницу с ранениями рук. Сейчас экс-сенатор находится в больнице в "шоковом состоянии", за ним наблюдают врачи. Скорую помощь для Джабраилова вызвал его водитель, когда узнал о трагическом случае.



В 2017 году Умара Джабраилова задержали за стрельбу в одной из московских гостиниц. В результате инцидента никто не пострадал. Джабраилова вскоре отпустили, оружие изъяли и отправили на экспертизу. Тест на наркотическое опьянение дал положительный результат. После этого бизнесмен признал свою вину в суде и выплатил штраф за нарушение общественного порядка. Источник - НТВ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585926900

Новости Казахстана

