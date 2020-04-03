 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 03.04.2020
19:52  Смертность от вируса в США идет на рекорд - 1169 в сутки
18:21  Елбасы обзвонил акимов. "А потом позвонили цапли: - Пришлите, пожалуйста, капли..."
18:15  Экс-кандидат в президенты РФ Джабраилов ударил сам себя ножом. Белка?
18:10  Капитан авианосца USS Theodore Roosevelt (CVN-71) Крозье уволен за борт как трус и паникер. Врунгель?
18:09  Опрокинутый рынок. Нефтяной коллапс, - Дэниел Ергин
18:04  Итальянский дизайнер обуви Серджио Росси откинул тапки. Вирус
18:00  Первым вице-президентом Афганистана стал непримиримый (к пушту-талибам) таджик А.Салех

17:48  В Узбекистане выявлен 221 случай коронавируса
17:44  Вырвется ли Казахстан из орбиты интересов России? - САМ
17:42  Журналистика "трусливых зайчиков": в чем проблема казахстанских СМИ? - А.Омирбек
17:06  Матерый мажор Сматлаев дорос до 1-го зама губернатора Восточного Казахстана
17:05  Жена умершего от коронавируса 34-летнего москвича рассказала о странностях болезни
16:08  Американские военные готовятся взять власть в стране, - В.Прохватилов
15:27  Эрдоган опасается переворота на фоне эпидемии, - И.Субботин
15:21  США рухнули перед коронавирусом: ждут 240 тысяч смертей, - И.Бараникас
15:19  Китай открывает забрало, - Федор Лукьянов
15:16  Пандемия – стресс-тест для Ближнего Востока, - Д.Миргород
14:09  Последний бред Помпео. Вашингтон назначил виновным за пандемию Пекин, - "НГ"
13:46  Нерабочий режим продлили в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте
12:43  Киргизия. Подтвердились еще пять случаев заражения COVID-19. Всего по КР - 130
12:38  Нефтяная война: поздно рассуждать, кто "слабее", а кто "сильнее", - С.Тарасов
12:36  "Нет денег на патент!" Федерация мигрантов России просит отменить оплату патента для мигрантов
12:27  США и Франция дерутся за спасительные китайские марлевые маски, - Le Figaro
12:15  Таджикистан просит Россию предоставить мигрантам финансовые "каникулы"
12:07  И так сойдет. КырМинОбраз безобразно пытается запустить дистанционное обучение, - 24.kg
12:00  В Таджикистане, несмотря на пандемию, стартует футбольный чемпионат
11:43  Коронавирус - смертельный инструмент глобального мира, - Вл.Овчинский
11:36  Вирус как революция, - В.Шурыгин, М.Супотницкий
10:55  Беспокойная миротворческая миссия в Ираке, - А.Исаенко
09:15  В Узбекистане выявлен 221 случай коронавируса
09:09  Первый умерший от коронавируса в Киргизии. ДУМК напоминает правила захоронения
08:58  Конец нефтяной резни: Арабские шейхи запросили мира, - А.Ильяшевич
08:52  Коронавирус ставит вопрос о сравнительной эффективности либерализма и авторитаризма, - В.Пироженко
08:49  Европа и Иран нашли брешь в американских санкциях, - А.Комраков
08:45  Франция ищет выход в начале корона-тоннеля, - "Къ"
00:34  Особенности индийского карантина. Как удержать дома 1,3 миллиарда, - А.Захаров
00:25  Идеология во времена пандемии, - Леонид Ивашов
00:08  Число погибших от коронавируса в Италии намного выше, чем сообщается, - Wall Street Journal
00:04  Межафганский диалог могут доверить Центральной Азии
00:02  В Узбекистане запустили "Центр координации спонсорской помощи"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Экс-кандидат в президенты РФ Джабраилов ударил сам себя ножом. Белка?
18:15 03.04.2020

Евгений Биятов

Бывшего сенатора Умара Джабраилова госпитализировали в больницу имени Склифосовского с ранениями рук. Известно, что бизнесмен пытался самостоятельно остановить кровотечение.

По данным источников, Умара Джабраилова увезли из отеля в больницу с ранениями рук. Сейчас экс-сенатор находится в больнице в "шоковом состоянии", за ним наблюдают врачи. Скорую помощь для Джабраилова вызвал его водитель, когда узнал о трагическом случае.

В 2017 году Умара Джабраилова задержали за стрельбу в одной из московских гостиниц. В результате инцидента никто не пострадал. Джабраилова вскоре отпустили, оружие изъяли и отправили на экспертизу. Тест на наркотическое опьянение дал положительный результат. После этого бизнесмен признал свою вину в суде и выплатил штраф за нарушение общественного порядка.

Источник - НТВ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585926900
Новости Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  