Елбасы обзвонил акимов. "А потом позвонили цапли: - Пришлите, пожалуйста, капли..."

18:21 03.04.2020 Назарбаев позвонил акимам городов и областей



Захар Мостовой

Председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев провел телефонные переговоры с акимами областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента.



В ходе переговоров были обсуждены обстановка в регионах и готовность властей к обеспечению безопасности граждан, сообщает пресс-службе Первого Президента РК. Елбасы была представлена информация о санитарно-эпидемиологической обстановке в регионах, предпринимаемых мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции и обеспечению бесперебойной работы медицинских учреждений в населенных пунктах.



Также Назарбаеву рассказали о поддержке людей, оказавшихся в трудной ситуации из-за распространения коронавируса региональными филиалами партии Nur Otan. Акимы подтвердили готовность регионов по дальнейшей реализации мер, направленных на поддержку людей и бизнеса в чрезвычайной ситуации.

Особое внимание председатель Совета безопасности уделил вопросам продовольственной безопасности в условиях чрезвычайного положения.

Акимы представили информацию о ходе посевной кампании в южных регионах страны и подготовке к весенне-полевым работам в северных регионах, а также доложили о планах по предупреждению и ликвидации последствий паводков в отдельных областях.

Елбасы пожелал акимам эффективной работы по обеспечению безопасности людей в условиях чрезвычайного положения и доведению оказываемой помощи до каждого нуждающегося. Источник - 365info.kz

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