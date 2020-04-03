 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Смертность от вируса в США идет на рекорд - 1169 в сутки
19:52 03.04.2020

В четверг США сообщили о 1169 случаях смерти от коронавируса в день, что является самым высоким показателем смертности за все время пандемии.
В среду смертность также превысило 1000 человек.
Только в Испании на этой неделе был приближенный показатель – 950 смертей за день.Общая смертность в стране превысила 6 тыс. человек.В данный момент около 90% американцев находятся в домашнем карантине. Пока без приказал сидеть дома находятся несколько штатов, например, Арканзас.Главный инфекционист страны Энтони Фаучи уже высказался по этому поводу. По его словам, он не понимает, почему не все штаты издали указ сидеть дома.

Источник - centralasia.media
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