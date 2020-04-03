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Центробанк Туркменистана запретил выдачу зарплат в валюте
00:42 04.04.2020

Центральный банк Туркменистана предписал финансовым учреждениям страны с 1 апреля прекратить выдачу наличных в долларах всем, кто получает зарплату в валюте. Об этом сообщает Turkmen news со ссылкой на источники в компаниях Petronas, Dragon Oil и Bouygues.
Это означает, что человек, получавший, например, $1000, теперь будет получать в банке 3500 манатов, хотя ранее за эту сумму он мог выручить 20 000 манатов, обменяв валюту на "черном рынке".
В банках людям сказали, что зарплату в долларах можно положить на валютную карту Visa и использовать ее в поездках за границу. Однако сейчас это невозможно по двум причинам. Во-первых, суточный лимит на снятие или использование карты за границей составляет менее $50. Во-вторых, из-за пандемии коронавируса выезда за рубеж запрещен.
Издание предполагает, что новые требования Центробанка введены из-за катастрофической нехватки у государства валюты.
Информацию о нововведениях также подтверждает Радио "Азатлык", по информации которого, утром 1 апреля в банках Ашхабада образовались очереди. Люди пытались отвоевать свои зарплаты в долларах.

Издание отмечает, что новое ограничение противоречит Закону о валютном регулировании, разрешающем сотрудникам иностранных кампаний получать зарплаты в долларах, так как валюта на счета клиентов туркменских банков поступает из-за рубежа.
Официальный курс доллара был установлен Центробанком Туркменистана в январе 2015 года и составляет 3,5 манатов за 1 доллар США. По данным "Хроники Туркменистана", курс доллара на "черном рынке" в Ашхабаде на 29 марта текущего года составлял 19,70 манатов при покупке и 20 манатов при продаже.

Источник - hronikatm.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585950120
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