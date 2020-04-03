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В Казахстане 28 медработников заразились коронавирусом
00:50 04.04.2020

Все они работали в карантинных объектах

Министр здравоохранения Елжан Биртанов подтвердил факт заболевания медицинских работников коронавирусной инфекцией. Все они работали на карантинных объектах и контактировали с больными людьми.

- Много вопросов касательно заболеваемости медицинских работников. Да, мы не скрываем этот факт. Из числа медработников, которые были заражены в связи с тем, что они работали в условиях карантинных объектов, – это 28 человек, - сказал Биртанов на брифинге в пятницу, 3 апреля.

Министр подчеркнул, что по каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование и выясняются причины заболевания.

Кроме того, добавил он, в числе пациентов также есть медработники, "которые заболели через своих родственников либо на рабочих местах, но их деятельность не была связана с коронавирусной инфекцией".

Вместе с тем министр признал, что в некоторых медучреждениях, где находятся пациенты с уже выявленным КВИ или же находящиеся на карантине по подозрению, выявлены проблемы с соблюдением санитарных правил. Министр пояснил, что медучреждения в рамках борьбы с коронавирусом разделены на три вида. В инфекционные больницы госпитализируются непосредственно люди с КВИ. Второй вид - провизорные стационары, куда кладут людей с подозрением на коронавирус. Третья категория - карантинные стационары, где размещают людей, контактировавших с больными.

Поскольку поступали жалобы, министерством проведена проверка по обращениям граждан. Оказалось, что в 13% организаций выявлены нарушения в отношении выполнения санитарных норм, в 40% - выявлена нецелесообразная локализация карантинных коек в медицинских оганизациях, тогда как Минздрав рекомендует их размещать в санаториях, домах отдыха, общежитиях и гостиницах.

Также выявлены факты нецелесообразного использования коек, когда в инфекционных стационарах были больные без подтвержденного диагноза либо в провизорных стационарах находились здоровые контактные лица.

- Государственная комиссия приняла решение - обеспечить неукоснительное соблюдение противоэпидемиологических, санитарных стандартов, целевое использование медицинских объектов и перевод всего медицинского персонала, задействованного в карантинных, провизорных стационарах, на карантинное положение. Это значит, что медработники, которые работают с больными, должны находиться в этих объектах. Акимы областей предоставляют им гостиницы, общежития, где они могут находиться во время работы в эпидемию. Обеспечивают им транспортировку, питание. Надлежащие бытовые условия должны быть созданы. (...) Проблемы и опасения персонала будут сняты, - заверил Биртанов.

Источник - forbes.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585950600
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