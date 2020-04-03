Новый рекорд суточной смертности от вируса в США - 1400

06:57 04.04.2020 Соединенные Штаты установили новый антирекорд по числу погибших от коронавируса. За минувшие сутки там скончались больше 1400 человек. Это максимальный показатель среди всех стран за все время эпидемии. Таким образом, общее число жертв инфекции в Америке приблизилось к отметке в 7 с половиной тысяч.



Еще один антирекорд Соединенные Штаты поставили по числу заражений. Сейчас в стране насчитывается почти 300 тысяч заболевших. Больше всего летальных случаев за время эпидемии зафиксировано в Нью-Йорке. Там умерли 1562 человека.



Вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией. По всему миру насчитывается более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались. Источник - ntv.ru

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