Миллион больных COVID-19 – это только начало. Массовое заражение грозит беднейшему населению Земли, - "НГ"

08:54 04.04.2020 Данила Моисеев



2 апр. 2020



Специалисты опасаются, что развивающиеся страны окажутся не способны противостоять COVID-19. Фото Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в ближайшее время количество случаев заражения коронавирусом превысит 1 млн, а жертв станет более 50 тыс. За последнюю неделю количество смертей от пандемии удвоилось по сравнению с предыдущей. Несмотря на снижение темпов заражения в Южной Европе, в целом она нарастает. Если до сегодняшнего дня неблагополучная обстановка складывалась в развитых странах, то теперь COVID-19 переносится и на бедные регионы, что может привести к потере контроля над ситуацией с непредсказуемыми последствиями.



Чтобы снизить социально-экономическое влияние пандемии на развивающиеся страны, ВОЗ, Международный валютный фонд и Всемирный банк поддержали облегчение на эти государства долгового бремени, о чем сообщил Тедрос Аданом. Также на видеоконференции он похвалил усилия Индии и ее план помощи на сумму 22,6 млрд долл., который должен помочь накормить 800 млн человек и перевести деньги 204 млн малообеспеченным женщинам. Но не все правительства могут помочь своим гражданам.

Развивающиеся страны, такие как Бразилия и Индонезия, которая рискует стать новым эпицентром COVID-19, уязвимы к пандемии в силу как трудностей в соблюдении санитарных норм, так и неустойчивости своих экономик. А пример африканских стран показывает, что жесткость проводимых властями мер при недостатке грамотности может привести к трагическим последствиям. В группу риска пандемии и ее последствий входят мигранты и беженцы по всему миру, например рохинджа, о чем заявляют в правозащитных организациях, в частности в Human Rights Watch.



Если говорить о странах Африки, то у них есть одно преимущество: пожилых людей там немного, и больше людей может погибнуть скорее в силу паники и применения нетрадиционных методов лечения.

Иными словами, косвенный ущерб от пандемии может превысить прямой, именно это постоянно подчеркивает в своих выступлениях президент Бразилии Жаир Болсонару. На это же намекает и доклад ООН, согласно которому пандемия может оставить 25 млн человек по всему миру безработными.



Однако еще предстоит узнать, какое влияние коронавирус способен оказать на необеспеченную и менее образованную часть мирового населения. В то же время в Европе, длительное время сидящей на карантине, заметны улучшения в динамике. Хотя цифры в целом ужасают. В Испании количество погибших перевалило за 10 тыс. при более чем 100 тыс. случаев болезни. Однако экспоненциального роста больных уже нет, что можно сказать и об Италии, в которой погибло 13,1 тыс. человек при 131 тыс. заболевших.



Довольно успешно борются с пандемией в Германии, где самые низкие показатели смертности от COVID-19. Возможно, дело в немецкой дисциплинированности и высоком качестве тестов на коронавирус. А вот в Британии с тестами возникли серьезные трудности. Выяснилось, что из полумиллиона сотрудников Национальной системы здравоохранения протестировано лишь 2 тыс. человек. Проблему дефицита систем тестирования больному коронавирусом премьер-министру Борису Джонсону приходится решать в срочном порядке. 1 апреля в Великобритании от COVID-19 погибло 563 человека – худший показатель страны за все время.



Без скандалов и форс-мажоров с пандемией борются во Франции, за счет чего выросли рейтинги у президента страны Эмманюэля Макрона. В США ситуация иная: там Джозеф Байден умудрился заочно поднять свой рейтинг по сравнению с президентом Дональдом Трампом, что повышает его шансы на победу на выборах в ноябре.

Впрочем, до выборов еще далеко, и до них надо еще справиться с пандемией. Несмотря на триллионные меры поддержки, президент с этой задачей пока справляется не очень успешно. Страна сейчас удерживает абсолютное "лидерство" по числу заразившихся коронавирусом: 214 тыс., из них погибло уже более 4,8 тыс. человек. Член оперативного штаба Белого дома по коронавирусу, иммунолог Энтони Фаучи, который не исключает, что от пандемии в США умрет до 200 тыс. человек, в интервью CNN признался, что в свои 79 лет он настолько занят и заряжен адреналином, что не может есть и спит всего по три-четыре часа в сутки.



Но для преодоления пандемии и этого может оказаться мало: как-никак речь идет о главной проблеме последних 75 лет. Именно такой ее представил генсек ООН Антонио Гутерриш, заявивший, что коронавирус – главное испытание для ООН с момента образования организации. Гутерриш призвал потратить до 10% ВВП на поддержку домохозяйств и системы здравоохранения, а также раскритиковал страны за неготовность к экстренным ситуациям. Генсек ООН убежден, что землянам необходимо кардинально поменять схему мировой экономики, а не пытаться вернуть все на круги своя. Источник - ng.ru

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