ЛиберСМИ погружают США (только их?) в атмосферу лжи, страха и неуверенности, - В.Катасонов

09:01 04.04.2020 Валентин КАТАСОНОВ | 03.04.2020



СМИ нагнетают в Соединенных Штатах атмосферу страха и неуверенности

Рассказы и страшные сказки о том, что будет после Америки

Большая часть американцев сейчас на грани нервного срыва. Фактор коронавируса сработал как катализатор, который активизировал воображение граждан, породил быстро распространяющийся страх. Особенно этому способствовало то, что нежданно-негаданно Америка стала лидером по масштабам распространения вирусной заразы. 27 марта США вышли на первое место в мире по числу заболевших коронавирусом.

По числу умерших от заболевания США пока немного отстают от Италии и Испании, занимая третье место. У США самые высокие темпы прироста числа и заразившихся, и умерших. По состоянию на 2 апреля заболевших было зарегистрировано более 215 тыс. человек, более чем 5 тыс. скончались. Сейчас около 80% американцев обязаны оставаться дома, парализована жизнь в крупнейших американских городах, центром эпидемии остается Нью-Йорк.



Президент США Дональд Трамп успокаивает население тем, что Америка проводит массовые тестирования населения (в отличие от большинства других стран), а чем больше тестов, тем больше выявленных зараженных. Однако это не очень успокаивает. Тем более что и Трамп соглашается с запугивающими прогнозами вроде того, что коронавирус может унести в Америке от 100 до 200 тысяч человеческих жизней. Есть также цифры, способные запугать еще больше. По заказу MTI специалисты смоделировали распространение коронавируса в США на ближайшие месяцы и заявили, что к концу 2020 года вспышка коронавируса может затронуть от 160 до 214 миллионов человек, а в случае развития событий "по худшему сценарию" от СOVID-19 в Америке могут скончаться до 2,2 млн человек.



К этому добавляются мрачные прогнозы по экономике. 2 апреля аналитики Bank of America пересмотрели свои оценки динамики ВВП США в 2020 году. Новая оценка дает сокращение ВВП на 6 процентов. А министр финансов Стивен Мнучин на днях сказал, что безработица в Америке к середине года может вырасти до 20%.

Остановился американский автопром. Парализована добыча сланцевой нефти. В магазинах наблюдается ажиотаж, с полок сметаются продовольственные товары и туалетная бумага. Еще немного и может повториться картина, которая наблюдалась в Нью-Орлеане в 2005 году, когда ураган "Катрина" уничтожил город, а выжившие принялись громить магазины и обчищать квартиры погибших.

Вот и сейчас СМИ нагнетают в стране атмосферу страха и неуверенности. Врачи-психиатры отмечают "весеннее обострение" у своих пациентов (прирост пациентов с психическими отклонениями в Америки превышает прирост инфицированных коронавирусом).



В США существует сложившаяся обойма прорицателей, футурологов, астрологов, о которых журналисты сейчас напоминают. Некоторые из них предрекали, что Америка погибнет в результате грандиозного потопа. Это, например, доктор Линдси, который в конце 1940-х годов "прорицал", что США погибнут от потопа, останется лишь небольшой архипелаг островов между Атлантическим и Тихим океанами. Все в Америке знают "спящего пророка" Эдгара Кейси. Он тоже предсказывал, что Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, а также Джорджия, Каролина и многие другие штаты уйдут под воду. Страшные сценарии для Америки рисовали такие "провидцы", как Томас Декарт, Дэннион Брикли, Вальдес-младший, куча разных экстрасенсов.

Дополнительный страх на американцев наводят вновь ставшие сегодня востребованными фильмы ужасов, живописующие картины крушения Америки. Например, "2012" – фильм-катастрофа режиссера Роланда Эммериха, вышедший в 2009 году. Здесь тоже картина полного затопления Америки океаном. Интерес к фильму после окончания 2012 года ослаб, но в 2020 году снова начался рост просмотров картины. Благо вместе с карантином у жителей США теперь много свободного времени.

Некоторое время назад американцы нервничали по поводу вулкана в Йеллоустоунском национальном парке (парк расположен на территории штата Вайоминг, частично – штатов Монтана и Айдахо). В районе парка наблюдается повышенная сейсмическая активность, сам вулкан глухо гудит. Некоторое время многие жили в тревожном ожидании, что в стране вот-вот начнется "последний день Помпеи", но повседневная суета постепенно отвлекла от наблюдений за супервулканом.

А теперь у американцев опять возник интерес к вулканической деятельности. Оказывается, что за несколько последних месяцев было зафиксировано более 200 землетрясений. Пишут, что в случае извержения вулкана в Йеллоустоуне магмой будет залита территория радиусом в несколько сот километров, а в радиусе десятков тысяч километров погибнет все живое. Газообразные выбросы приведут к тому, что над территорией США установится непроницаемая ночь, а на всей планете из-за сильной загрязненности атмосферы (миллиарды тонн пепла) произойдет заметное снижение температуры (эффект "ядерной зимы" года на четыре). Супервулкан уничтожит не только Америку, но и государства, которые соприкасаются с Мировым океаном; громадное цунами накроет Англию и Голландию, и сильно пострадает Китай. И мол, одним из наиболее безопасных мест в случае извержения супервулкана окажется Россия…

Кроме апокалиптических сценариев гибели Америки (сценариев, надо признать, дешевых), обсуждаются и более основательные версии конца "сияющего града на холме". Например, распад США на части. Известный американский политолог профессор Стивен Коэн многократно высказывал мнение, что предпосылки распада Соединенных Штатов накапливались десятилетиями.

А вот мнение известного американского журналиста Пола Старобина, которое он изложил в книге "После Америки: рассказы о грядущем глобальном веке". Старобин считает, что уже давно происходит недопустимое вмешательство центральной власти в дела штатов. Необходимо, по его мнению, восстановление конфедеративного устройства, как это было при создании США. Старобин предлагает рассмотреть вариант избавления США от "высокопоставленного самодержавия из Вашингтона" и превращения Америки в собрание автономных региональных республик, отражающих экономические и культурные особенности регионов. По его мнению, это будет означать благоприятное для Соединенных Штатов возвращение к "творческим истокам".

Дипломат и историк Джордж Кеннан прогнозировал распад США вслед за распадом СССР. В книге 1993 года "Вокруг скалистого холма: личная и политическая философия" он писал, что США превратились в "страну-чудовище", которое страдает от набухшей бюрократии и "гордыни неоправданного размера". По его мнению, жизнь была бы устроена намного лучше, если бы США "были децентрализованы в нечто вроде дюжины составляющих республик".

Изоляционизм, захватывающий мир вместе с коронавирусом, наблюдается не только на уровне отдельных государств, но и на региональном уровне. Отдельные штаты, составляющие сегодня государство США, начинают изолироваться от соседей и действовать не так, как это хотелось бы Вашингтону. "Фактор коронавируса" активизирует сепаратизм в Америке. Особенно оживились сепаратисты Техаса.

Так что мрачное будущее Америке пророчат не только астрологи и экстрасенсы; о том же говорят политологи, социологи, но у всех прогнозы "с открытой датой" – они воздерживаются предсказывать, когда наступит конец. Однако есть один прогноз, в котором дата определена конкретно – 2020 год. Человек, назвавший эту дату, – наш современник. О нем и его прогнозе на 2020 год мы и поговорим в следующей статье. Источник - fondsk.ru

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