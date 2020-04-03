Нурсултан Назарбаев находится в полном здравии - пресс-секретарь Елбасы (опровержение)

09:04 04.04.2020 Пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай опроверг слухи о здоровье Нурсултана Назарбаева



По его словам, вчера председатель Совета Безопасности Нурсултан Назарбаев провел ряд телефонных разговоров с руководителями регионов. Вполне естественно, что в первую очередь были обсуждены актуальные вопросы обеспечения безопасности населения в условиях чрезвычайного положения. Необходимо понимать, что в условиях строгого карантина допуск в рабочий кабинет Елбасы ограничен, передает МИА "КАзинформ".

"Но, несмотря на ограничения, пресс-служба старается своевременно информировать население о деятельности Первого Президента. Мы никогда не комментировали слухи. Однако в последнее время отдельными персонами предпринимаются активные попытки по дестабилизации обстановки в стране, в том числе и посредством распространения недостоверных данных относительно здоровья Елбасы. Все это – провокация и ложь.

Хочу заверить всех, что Нурсултан Назарбаев находится в полном здравии, продолжая работать во благо Родины даже в условиях карантина. Если кто сомневается, то можно спросить об этом у любого из акимов, с кем вчера беседовал Елбасы. Когда все введенные ограничения будут сняты, я обещаю, что лично сделаю видеозапись с рабочей встречи или совещания с участием Первого Президента.

В завершение, хочу сказать, что глухие к чужим словам, слепые к чужим бедам имеют только язык без костей и дурные умыслы", - сказал Айдос Укибай. Источник - forbes.kz

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