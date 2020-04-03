В Алматы больше всего коронавирусом заболели люди от 20 до 29 лет

09:06 04.04.2020 Что разрешено жителям карантинных подъездов - пояснение акимата Нур-Султана

В Алматы больше всего инфицированными коронавирусной инфекции являются молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет. Об этом сообщила руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Айзат Молдагасимова, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Согласно официальным данным на сегодня в Алматы 91 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. По данным санврача 35 из них являются завозными, 48 контактными. Еще пять случаев коронавируса было зафиксировано у местных и 3 с контактными от местных.

"На 1 и 2 апреля идет с уменьшением количества новых зарегистрированных. Наибольшее количество заболевших приходится по следующим рейсам: направление Москва - Алматы составило 33%, Стамбул- Алматы - 25%, Берлин - Алматы - 16%, Санкт-Петербург - Алматы - 13%, Минск - Алматы - 13%", - пояснила она.

По возрастам: наибольшее количество заболевших приходится на 20-29 лет, далее на 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет.

"Среди детей, до 14 лет зарегистрировано три случая заболевания коронавирусной инфекции, от 15 до 19 лет четыре случая. Среди групп риска 60- 69 лет - 7 случая", - отметила она. Источник - forbes.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585980360

Новости Казахстана

