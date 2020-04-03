Скальпель для саудовского принца, - А.Ганжа

09:14 04.04.2020 3 апреля 2020 |

Все сложнее не заметить связь двух основных кризисов, обеспечивших этот коллапс. Это "война нефтяных цен", начавшаяся 6 марта со срыва "сделки ОПЕК" о сокращении добычи нефти. И коронавирусное "карантинное безумие", начавшееся 11 марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию Covid-19 в связи с распространением в мире вируса SARS-CoV-2, или коронавируса.

Андрей Ганжа, 3 апреля 2020, 22:58 - REGNUM С каждым днем развития планетарного коллапса становится все сложнее не заметить связь двух основных кризисов, обеспечивших этот коллапс.



Это "война нефтяных цен", начавшаяся 6 марта со срыва "сделки ОПЕК" о сокращении добычи нефти. И коронавирусное "карантинное безумие", начавшееся 11 марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию Covid-19 в связи с распространением в мире вируса вирус SARS-CoV-2, или коронавируса.



Социальные психологи будущего (если у человечества есть будущее), еще будут изучать этот случай массового когнитивного искажения. Ведь это эталонная "генерализация частных случаев", когда качество единичных случаев переносятся на обширные их совокупности. Судите сами: "в сухом остатке", получается, что из-за факта смерти 0,00068% населения планеты, более 30% ее обитателей находятся в состоянии ограничения свободы и естественного права на собрания.

Это состояние, конечно, мечта любой власти, что коммунистической, что демократической, что тоталитарной. Или вы не заметили, что в последнее время из информационных лент исчезли сообщения о Гонконге и Синьцзян-Уйгурии? Пекин в восторге! История США доказывает, что "ралли-эффект" (rally "round the flag effect") всегда усиливает позиции действующего президента, что совсем не является лишним для Трампа в год выборов. Путин тоже стоит перед перспективой проблем, связанных с изменениями в Конституции РФ. И даже украинский президент под шумок карантина и "более девяти не собираться!" выкатил на свободный рынок украинскую сельскохозяйственную землю.



Мадридский ледовый дворец, который решено было переоборудовать в морг

(сс) Ces-VLC

Но главный эффект "планетарного карантина" - это, все-таки, предоставленная элитам (что глобальной, что национальным) возможность проводить перезагрузку мировой экономики без опаски гражданского противодействия остального населения, участью которого определены инкубаторы болезнетворных бактерий (простите - медицинские маски), налепленные на рот и нос. Базовые цели и ожидаемые результаты таких "перезагрузок" (у каждого своих) - это тема полного собрания сочинения, а не газетной статьи. Но текущее состояние процесса проще всего определить: "что-то пошло не так". Цена и спрос на ресурс упали настолько, что основные соперники в нефтяной войне, Россия и Саудовская Аравия, столкнулись с накатывающей волной зубодробительного бюджетного дефицита, а основной сценарист, уже видевший себя в качестве "арбитра противостояния" (США) - с реальной опасностью гибели целой и перспективной отрасли, сланцевой нефте-газодобычи. Настолько реальным, что уже "два ведущих производителя сланца (Pioneer Natural Resources Co. и Parsley EnergyInc. - А.Г.) на самом горячем нефтяном месторождении Америки формально просят техасские регуляторы рассмотреть возможность сокращения добычи нефти в штате, поскольку отрасль борется с падающим спросом и падающими ценами.



Фантастика! Техасские нефтяники сами готовы снизить свою добычу: да ведь и Россия, и Сауды мечтали об этом с начала сланцевой революции в США!!! Но и у "мечтателей" дела не лучше: в России "цена отсечения", по которой в бюджет поступали нефтяные доходы, на 2020 году была определена в 42,4 доллара за баррель Urals, красная цена которому на 3 апреля - $29,4. У Эр-Рияда своя беда: оптимальная цена на нефть для поддержки государственных расходов там составляет от 83-х до 95 долларов, и это при нынешних 33-х долларах за бочку Brent. В таких условиях действия во имя повышения цены на нефть неизбежны: Трампу надо переизбираться, саудовскому принцу Мохаммеду бин Салману (МбС) - становиться королем, а Владимиру Московскому - менять конституцию. Лайт-вариант таких действий - переговоры и заявления. Это достаточно эффективный вариант: 2 апреля Трампу достаточно было заявить, что он "ожидает, что Саудовская Аравия и Россия достигнут соглашения в ближайшие несколько дней, чтобы положить конец их войне за цены на нефть", как стоимость Brent"а в течение торговой сессии подскочила на 21,2%.



Выступление Дональда Трампа на морской пристани перед отправкой корабля-госпиталя ВМС США USNS Comfort в Нью-Йорк, где он будет помогать больницам, переполненным пациентами с COVID-19. 28 марта 2020 года

Но есть и другой вариант, регионально-силовой. Договариваться - это долгое и дорогое лечение. Неподтвержденные заявления могут только усугубить абсцесс. Но остается вариант хирургического вмешательства. Остается только найти скальпель как инструмент вмешательства и клиента под этот инструмент. Россию с ее ядерной триадой никакими хирургическими инструментами не проймешь. Королевство Саудовская Аравия - иное дело. В ночь на субботу 14 сентября прошлого года 10 беспилотных летательных аппаратов атаковали нефтяное месторождение Хураис и предприятие первичной очистки нефти на месторождении Абкаик, которые принадлежат саудовской государственной нефтяной компании SaudiAramco. И уже в понедельник утром, при открытии торгов, стоимость нефти выросла на 20%. Выросла бы и больше, но тогда Трамп отреагировал моментально и разрешил распечатать нефтяные резервы страны. Дрон-атака была осуществлена йеменскими хуситами. Поэтому именно уже опытный Йемен кажется наиболее эффективным скальпелем для вразумления саудитов.



В стране уже второй десяток лет идет гражданская война между зейдитами (ответвление шиизма), они же "хуситы", и сторонниками президента Мансура Хади. 19 марта 2015 года на стороне Хади по инициативе и под командованием Саудовской Аравии выступила коалиция из 10 стран (100 000 военных и не менее 195 самолетов). Но бесштанные йеменцы в тобе (длинной рубахе до лодыжек) или футе (мужской юбке) смешны только на первый взгляд, поскольку джамбия (кривой кинжал) это обязательный элемент мужской одежды и пользоваться им мужчины очень даже умеют. Как и автоматами, и даже более высокотехнологичным оружием. Поэтому они уже шестой год ведут полноценную войну с Саудовской Аравией, порой перенося военные действия на территорию Королевства. И претензий к Эр-Рияду у хуситов накопилось очень много. За спиной Йемена стоит Иран, основной противник Саудов в борьбе за региональное лидерство. А значит и Россия, пусть и ситуативный, но союзник Ирана на Ближнем Востоке. Уже такого бэкграунда достаточно, чтобы рассматривать Йемен как перспективный "скальпель" для циркумцизии амбиций и желаний принца Мохаммеда бин Салмана, командующего антихуситской коалицией, наследного принца и будущего саудовского короля. И в последние дни, после некоторого затишья в начале года, ситуация в Йемене опять накаляется, причем по инициативе хуситов. Более того, их лидер Сайед Абдель-Малик аль-Хути заявил, что арабско-саудовский альянс станет свидетелем "новых сюрпризов шестого года войны" и новых "передовых военных возможностей", а 28 марта хуситские беспилотные летательные аппараты "Саммад-3" и баллистические ракеты ближнего радиуса действия "Зульфикар" "с большой точностью нанесли удар по обозначенным целям в Эр-Рияде".



То есть под обстрелами уже столица королевства. А это может означать, что в случае, если уговоры Трампа окажутся безрезультатными, то ракетные удары хуситов станут более массированными и частыми. А ведь "засели" йеменские шииты очень удачно: даже имеющиеся в их распоряжении ракеты могут представлять угрозу не только столице Саудовской Аравии и ее инфраструктуре, но и проливам Баб-эль-Мандеб (основной торговый путь из Индийского океана в Средиземное море) и даже Ормузскому, которым проходит 17,5% мирового нефтяного трафика. И если йеменцам-зейдитам с их опытом, ракетами и географическим положением позволят по-настоящему участвовать в нынешней "нефте-ценовой войне" в роли "пистолета в добавление к доброму слову", то цена на ресурс подскочит неизбежно.

3 апреля 2020

Андрей Ганжа Источник - regnum.ru

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