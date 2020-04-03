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Бьются об уклад. Кочевники Монголии находятся под угрозой исчезновения, - "Э-К"
09:37 04.04.2020

3 Апреля 2020 Автор: Илья МИЛЛЕР | Семей

В Монголии исчезают кочевники! Отток сельского населения в большие города и за кордон приводит к тому, что номады отказываются от многовекового уклада в пользу современных ценностей.
Благодаря самобытной культуре, сохранившейся практически в первозданном виде, Монголия привлекала и пока продолжает привлекать путешественников и фотографов со всего света. Редкий странник не гостил в юрте у местных казахов-кочевников, которые стали своего рода визитной карточкой этой малонаселенной страны. Но похоже, остававшиеся доселе нетронутыми традиции и многовековые устои находятся под угрозой. Виной тому – процессы глобализации и широкое проникновение современной культуры на здешние степные просторы, пишет ирландское издание In Tallaght.
Несмотря на то что чета Дамб и Батрусен живут в юрте, они пользуются телевизором, DVD-плеером и смартфонами. Бесперебойное электричество обеспечивают солнечные батареи. В свои 30 лет пара считает, что дни их прежнего образа жизни сочтены.

Кочевничество исчезнет с нашим поколением, – говорит мужчина, опрокидывая стопку водки "Чингис".
Его дочери всего три года, но малышка не расстается со смартфоном, как будто бы это часть ее тела.
Она часто жалуется, что у нас нет Интернета и невозможно скачать видео с YouTube, – продолжает хозяин дома. – Молодые хотят другой жизни.
Правдивость его слов подтверждает статистика. Согласно оценкам Международной организации по миграции, ежегодно около 20 тысяч кочевников Монголии перебираются в города. Это вынудило власти Улан-Батора ввести ограничительные меры, однако внутреннюю миграцию невозможно остановить. Международная организация легко объясняет почему.

Чтобы получить доступ к воде, современному кочевнику необходимо преодолеть более полукилометра. В случае с медицинскими услугами это расстояние вырастает почти до девяти километров. Школы находятся еще дальше, поэтому большинство детей номадов XXI века учатся в городских интернатах.
Я надеюсь устроиться в газету в Улан-Баторе и построить здесь карьеру. Мне нравятся электронные СМИ, – говорит 21-летняя Бразилия, которая каждый раз сокрушается по поводу того, что юрта ее семьи находится вне зоны мобильного покрытия.

Разрыв между селом и городом здесь намного больше, чем в других странах, – считает девушка. – Улан-Батор – современный город, однако в сельской местности многие люди живут как в каменном веке.
При этом изменения в жизни Монголии трудно не заметить. В некогда патриархальном обществе женщины сегодня владеют 40% предприятий страны. Живой пример тому – Энхмаа Мункхьяргал, успешная бизнесвумен, профессионал и мать-одиночка. Она любит пить кофе, танцевать сальсу и путешествовать по свету. Некоторые из ее подруг, такие же независимые по духу, собираются покинуть страну.
Социальные преобразования в Монголии часто остаются в тени новостей ее ближайших соседей – России и Китая. Тем не менее в этой стране они происходят с головокружительной силой. Та Монголия, которую привыкли представлять себе в остальном мире, исчезает...

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585982220
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