|АмерПевица Pink заразилась "новым типом" коронавируса
10:03 04.04.2020
Новый тип коронавирусной инфекции диагностирован у американской певицы Pink. Об этом сама артистка рассказала в Twitter.
"У моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего лечащего врача был доступ к тестам, и результат моего теста был положительным", - рассказала Pink.
Она отметила, что все эти две недели находилась дома на карантине и следовала всем указаниям врача.
В результате последние тесты показали у нее отрицательный результат на коронавирус.
Певица добавила, что выделила по $500 в фонды чрезвычайной помощи в Филадельфии и Лос-Анджелесе для поддержки медиков, которые борются с COVID-19.
"Следующие две недели крайне важны: пожалуйста, оставайтесь дома", - обратилась Pink к подписчикам.
В марте сообщалось, что актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом во время пребывания в Австралии. Сейчас они оба вылечились, прошли период карантина и вернулись в США.