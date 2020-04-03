АмерПевица Pink заразилась "новым типом" коронавируса

10:03 04.04.2020 Новый тип коронавирусной инфекции диагностирован у американской певицы Pink. Об этом сама артистка рассказала в Twitter.



"У моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего лечащего врача был доступ к тестам, и результат моего теста был положительным", - рассказала Pink.



Она отметила, что все эти две недели находилась дома на карантине и следовала всем указаниям врача.

В результате последние тесты показали у нее отрицательный результат на коронавирус.

Певица добавила, что выделила по $500 в фонды чрезвычайной помощи в Филадельфии и Лос-Анджелесе для поддержки медиков, которые борются с COVID-19.

"Следующие две недели крайне важны: пожалуйста, оставайтесь дома", - обратилась Pink к подписчикам.



В марте сообщалось, что актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом во время пребывания в Австралии. Сейчас они оба вылечились, прошли период карантина и вернулись в США. Источник - iz.ru

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