|Количество случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 241
11:37 04.04.2020
241 случай коронавируса выявлен в Узбекистане
Количество случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 241.
Сегодня, 10:03 Коронавирус Общество
Количество подтвержденных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на утро субботы увеличилось на 14 и составляет 241. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Коронавирус в Узбекистане
выявленных случаев - 241
выздоровели - 25
умерли - 2
В мире -
заразились - 1 095 917
выздоровели - 225 796
умерли - 58 787