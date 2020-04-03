Количество случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 241

11:37 04.04.2020 241 случай коронавируса выявлен в Узбекистане

Количество случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 241.



Сегодня, 10:03 Коронавирус Общество

Количество подтвержденных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на утро субботы увеличилось на 14 и составляет 241. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.



"" 18 658

Коронавирус в Узбекистане

выявленных случаев - 241

выздоровели - 25

умерли - 2

В мире -

заразились - 1 095 917

выздоровели - 225 796

умерли - 58 787 Источник - Газета.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585989420

Новости Казахстана

