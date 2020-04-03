Количество зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 500. Умер больной в Туркестане

11:43 04.04.2020 Из них в г. Алматы - 16, в Атырауской области - 2, в Северо-Казахстанской области - 7, в Жамбылской области - 1, в г. Шымкент - 1, в Туркестанской области - 4, в Мангистауской области - 1, в Карагандинской области - 4.



Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 9:15 часов 4 апреля 2020 года в Казахстане. Зарегистрировано еще 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Из них в г. Алматы - 16, в Атырауской области - 2, в Северо-Казахстанской области - 7, в Жамбылской области - 1, в г. Шымкент - 1, в Туркестанской области - 4, в Мангистауской области - 1, в Карагандинской области - 4

Всего в стране подтверждено 500 случаев регистрации коронавируса, из них в:

Нур-Султане – 202,

Алматы – 109,

Кызылординской области - 26,

Карагандинской области - 26,

СКО - 25,

Туркестанская область - 23,

Атырауской области - 22,

Акмолинской области - 19,

Шымкенте - 12,

Алматинской области - 9,

Жамбылской области - 9,

Актюбинской области - 7,

ВКО - 4,

ЗКО - 2,

Мангистауской области - 3,

Павлодарской области - 1,

Костанайской области - 1. Источник - zakon.kz

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