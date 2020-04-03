|Количество зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 500. Умер больной в Туркестане
11:43 04.04.2020
Из них в г. Алматы - 16, в Атырауской области - 2, в Северо-Казахстанской области - 7, в Жамбылской области - 1, в г. Шымкент - 1, в Туркестанской области - 4, в Мангистауской области - 1, в Карагандинской области - 4.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 9:15 часов 4 апреля 2020 года в Казахстане. Зарегистрировано еще 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.
Из них в г. Алматы - 16, в Атырауской области - 2, в Северо-Казахстанской области - 7, в Жамбылской области - 1, в г. Шымкент - 1, в Туркестанской области - 4, в Мангистауской области - 1, в Карагандинской области - 4
Всего в стране подтверждено 500 случаев регистрации коронавируса, из них в:
Нур-Султане – 202,
Алматы – 109,
Кызылординской области - 26,
Карагандинской области - 26,
СКО - 25,
Туркестанская область - 23,
Атырауской области - 22,
Акмолинской области - 19,
Шымкенте - 12,
Алматинской области - 9,
Жамбылской области - 9,
Актюбинской области - 7,
ВКО - 4,
ЗКО - 2,
Мангистауской области - 3,
Павлодарской области - 1,
Костанайской области - 1.