Удастся ли Трампу разрешить нефтяной кризис? - Имад Аннан

12:30 04.04.2020 Нефтяной кризис затронул не только Москву и Эр-Рияд, но также ударил по американской сланцевой нефти. Наследный принц после разговора с Трампом призвал провести экстренное заседание ОПЕК+ и других стран. Автор ожидает, что усилия США и России могут увенчаться успехом, но королевство вынуждено будет отдать пальму первенства.

NoonPost (Египет): посредничество США в прекращении ценовой войны между Москвой и Эр-Риядом. Удастся ли Трапу решить проблему?

Что происходит с ценами на нефть?



Имад Аннан (عماد عنان)



Ценовая война между Саудовской Аравией и ОПЕК, с одной стороны, и Россией - с другой, вступает в новую фазу эскалации из-за того, что каждая из сторон придерживается своей позиции. Многие производители "черного золота" обеспокоены тем, что цены на нефть будут показывать отрицательные значения, если продолжится ценовая война, которая неудачно совпала с пандемией коронавируса, парализовавший мировую экономику, включая нефтяной рынок.



Ожидается, что в свете нынешней ситуации, а также в связи с резким превышением предложения над спросом на нефтяном рынке, нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и нефтяные танкеры достигнут своей пиковой вместимости, чего не наблюдалось с 1998 года. Это означает, что добытая нефть не сможет попасть в нефтяные хранилища или добраться до пунктов назначения. Об этом сообщила инвестиционная компания Goldman Sachs.

Таким образом, нефтяной кризис угрожает мировому рынку и ставит производителей нефти в затруднительное положение. Президент США Дональд Трамп попытался вмешаться, чтобы уменьшить напряженность между двумя сторонами. Он выразил убежденность в том, что Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, потому что данная ситуация плохо сказывается на обеих странах.



Министерство энергетики США призвало Эр-Рияд и Москву работать вместе, чтобы успокоить рынок нефти в эти неспокойные времена. Этот призыв совпал с проведением президентом США интенсивных переговоров с лидерами двух стран, чтобы выработать общую формулу, которая поможет избежать катастрофического сценария, где все окажутся в проигрыше. Получится ли у Трампа?



Битва заранее проиграна



Напомним, что 9 марта 2020 года Саудовская Аравия объявила об увеличении добычи нефти и снижении цены на 6-8 долларов за баррель в ответ на отказ Москвы продлить соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи. В прошедший период обе стороны вели переговоры о сокращении производства и стабилизации цен.

К сожалению, эти переговоры не привели к какому-либо положительному результату. Россия отказалась сокращать добычу, указывая на то, стабильные цены на нефть помогают развиваться американским компаниям по добыче сланцевой нефти, поэтому она будет продолжать поддерживать высокий уровень добычи. Тем временем Саудовская Аравия настаивала на том, чтобы удерживать цену барреля в пределах 50 долларов во имя собственных интересов.



Соперничество России и Саудовской Аравии привело к войне, где все заведомо проигравшие. По мнению экспертов, глобальная ситуация, сложившаяся в мире, может привести к реальному кризису, как это было в 2008 году, а на преодоление всех последствий понадобится год или два.



Представитель Jefferies International Bank Джейсон Гаммель считает, что если Саудовская Аравия будет поддерживать высокий уровень добычи, то минимальная цена на нефть в краткосрочной перспективе будет равняться нулю. Между тем глава исследований нефтяного рынка в Restad Energy Бьернар Тунхауген заявил: "Рынок нефти ждет резкая потеря спроса из-за пандемии коронавируса. Во втором квартале предложение на нефтяном рынке вырастет в 4-5 раз по сравнению со спросом из-за избытка нефти, поступающей от стран-производителей ОПЕК".

Аналитики Goldman Sachs, которые 18 марта предсказали, что мировой спрос на нефть упадет на 1,1 млн баррелей в сутки, снизили свои прогнозы на второй квартал 2020 года, предположив, что стоимость барреля нефти марки Brent не будет превышать 20 долларов. Это означает, что рынок нефти находится на пороге катастрофы, которая непременно разразится, если ценовая война продолжится.



Вмешательство американцев



Нефтяной кризис затронул не только Саудовскую Аравию и Россию, но также коснулся американских компаний, занимающихся добычей сланцевой нефти. Они понесли огромные потери из-за снижения спроса на нефть из-за коронавируса и российско-саудовской ценовой войны. Сложившаяся ситуация привела к тому, что сланцевая индустрия оказалась на грани банкротства. На сегодняшний день показатели за первый квартал 2020 года признаны худшими за всю историю существования отрасли.

Все вышеперечисленное вынудило американцев вмешаться, чтобы предотвратить ухудшение ситуации. Пресс-секретарь Министерства энергетики Шейлин Хайнс заявила: "Резкое увеличение добычи нефти в наблюдающейся ситуации снижения глобального спроса вызывает разочарование и не соответствует интересам поддержания стабильности на глобальных нефтяных рынках". Она добавила, что министр энергетики США Дэн Бруйлетт ведет переговоры со своими коллегами из основных нефтедобывающих стран, чтобы попытаться стабилизировать рынки.



Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию на мировом рынке нефти и договорились о проведении двусторонних консультаций на уровне министров энергетики. Кроме того, несколько дней назад американский лидер заявил, что попытается урегулировать нефтяной кризис, который негативно сказывается на состоянии американского фондового рынка. Вместе с тем некоторые члены Конгресса США обвинили Эр-Рияд в том, что он совершает действия, которые наносят ущерб американской экономике и не соответствуют духу партнерства.



В среду, 1 апреля, Трамп заявил, что готов в случае необходимости присоединиться к переговорам Саудовской Аравии и России о прекращении ценовой войны на нефтяном рынке и сообщил, что уже поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии и российским президентом, отметив, что разговоры прошли в позитивном ключе.

При этом, по словам Трампа, если Россия и Саудовская Аравия не смогут достичь договоренности, у него есть собственный план действий, к которому он предпочел бы не прибегать.



Стоит отметить, что ранее президент США обвинил Москву и Эр-Рияд в том, что они "сходят с ума" из-за цен на нефть. Американский лидер заявил: "Мы не хотим, чтобы у нас была мертвая отрасль. Это плохо дня них, плохо для всех. Это битва между Саудовской Аравией и Россией, касающаяся того, как много баррелей выпускать. И они обе сошли с ума".



Будет ли нефтяная дипломатия успешной?

Как сообщает Bloomberg, Трамп прилагает усилия по достижению перемирия, чтобы завершить ценовую войну, но Эр-Рияд оказывает сопротивление. Отмечается, что американский лидер уже поговорил с Мухаммедом ибн Салманом и Владимиром Путиным, в то время как Москва не контактировала с саудовскими чиновниками с самого начала кризиса.



По словам осведомленного источника, знакомого с ситуацией, Саудовская Аравия увеличила добычу до более 12 миллионов баррелей в сутки. Он подтвердил, что Эр-Рияд не отступит от своего решения о затоплении глобального рынка, если страны-экспортеры нефти, в том числе США, не согласятся сократить добычу.



Со своей стороны, Москва заявила, что планирует увеличить добычу, но не выдвигала никаких предложений о том, как положить конец напряженности в отношениях со своим бывшим союзником по ОПЕК +. Как сообщает Bloomberg, решение Трампа о проведении нефтяной дипломатии вызвано катастрофическими последствиями, связанные с обвалом цен нефть, что негативно сказалось на сланцевой нефтедобывающей промышленности.

На данный момент основной вопрос заключается в том, насколько успешными будут усилия американского лидера или ОПЕК+ в спасении нефтяного рынка.



Высокопоставленный российский политик заявил, что в данный момент Москва не ведет диалог с Саудовской Аравией и считает, что наращивать добычу нефти в текущей ситуации для России экономически нецелесообразно. Следует отметить, что признаков готовности рассмотреть вопрос о сокращении российского производства нет.

Bloomberg связывает падение цен на нефть с отказом Москвы от сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: "Россия традиционно приветствует диалог и взаимодействие в целях стабилизации энергетических рынков", отметив при этом, что президент Путин не планирует телефонные разговоры с наследным принцем Саудовской Аравии.



Исполнительный директор консалтинговой фирмы "Vitol" Крис Бэйк заявил, что мировому рынку нужно 100 миллионов баррелей в сутки, но спрос на нефть в апреле уменьшится на 30 миллионов баррелей.

Однако, с другой стороны, российский чиновник заявил, что для стран-производителей нефти не логично увеличивать темпы добычи в сложившейся ситуации. Тем временем министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Россия в краткосрочном периоде может нарастить добычу нефти на 200-300 тысяч баррелей в сутки, а в перспективе - до 500 тысяч баррелей в сутки. К слову, российские планы не идут ни в какое сравнение с планом Саудовской Аравии по увеличению добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.



Глобальный нефтяной рынок застыл в ожидании результатов от усилий США по снижению напряженности между Москвой и Эр-Риядом. Многие надеются, что совместная работа США и России по урегулированию нефтяного кризиса может привести к позитивному результату при условии, что Саудовская Аравия откликнется на американскую инициативу. С другой стороны, если Эр-Рияд пойдет на поводу у США, то он может потерять пальму первенства в мировой нефтяной отрасли.



Оригинал публикации: وساطة أمريكية لوقف حرب أسعار النفط بين موسكو والرياض.. هل ينجح ترامب؟

Опубликовано 02/04/2020 Источник - ИноСМИ

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