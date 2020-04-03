Казахстан: заразившихся уже 525

13:02 04.04.2020 В Казахстане выявлены еще 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией

Всего в стране подтверждено 525 случаев регистрации коронавируса.



Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 15:40 часов 4 апреля 2020 года в Казахстане. Зарегистрировано еще 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Из них в г. Нур - Султан - 14, в г. Алматы - 1, в Кызылординской области - 2, в Акмолинской области - 1, в Жамбылской области - 1, в г. Шымкент - 1, в Актюбинской области - 3, в Алматинской области - 1, в Карагандинской области - 1.

Всего в стране подтверждено 525 случаев регистрации коронавируса, из них в:

Нур-Султане – 216,

Алматы – 110,

Кызылординской области - 28,

Карагандинской области - 27,

СКО - 25,

Туркестанская область - 23,

Атырауской области - 22,

Акмолинской области - 20,

г. Шымкент - 13,

Алматинской области - 10,

Жамбылской области - 10,

Актюбинской области - 10,

ВКО - 4,

ЗКО - 2,

Мангистауской области - 3,

Павлодарской области - 1,

Костанайской области - 1.

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