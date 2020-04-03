|Казахстан: заразившихся уже 525
13:02 04.04.2020
В Казахстане выявлены еще 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией
Всего в стране подтверждено 525 случаев регистрации коронавируса.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 15:40 часов 4 апреля 2020 года в Казахстане. Зарегистрировано еще 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.
Из них в г. Нур - Султан - 14, в г. Алматы - 1, в Кызылординской области - 2, в Акмолинской области - 1, в Жамбылской области - 1, в г. Шымкент - 1, в Актюбинской области - 3, в Алматинской области - 1, в Карагандинской области - 1.
Всего в стране подтверждено 525 случаев регистрации коронавируса, из них в:
Нур-Султане – 216,
Алматы – 110,
Кызылординской области - 28,
Карагандинской области - 27,
СКО - 25,
Туркестанская область - 23,
Атырауской области - 22,
Акмолинской области - 20,
г. Шымкент - 13,
Алматинской области - 10,
Жамбылской области - 10,
Актюбинской области - 10,
ВКО - 4,
ЗКО - 2,
Мангистауской области - 3,
Павлодарской области - 1,
Костанайской области - 1.
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