Провал Укролигарха: почему Зеленский вышел из-под контроля Коломойского, - И.Кармазин

17:07 04.04.2020 Провал олигарха: почему Зеленский вышел из-под контроля Коломойского

На кого президент Украины променял миллиардера



Игорь Кармазин



Борьба в кулуарах украинской политики идет даже в карантин. Одно из главных событий последних дней - открытое выступление президента Владимира Зеленского против олигарха Игоря Коломойского. Глава государства продавил в Верховной раде закон о запрете реприватизации Приватбанка, на которую рассчитывал предприниматель. "Известия" разбирались, почему распался союз президента и олигарха.



Коломойский будет всегда



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Украина третью неделю живет в условиях жесткого карантина. Из-за коронавируса власти закрыли метро, торговые центры, рестораны, отменили занятия в школах. Приостановили автобусные, авиационные, железнодорожные перевозки между городами. Ограничили движение внутригородского наземного транспорта.



Такие меры, однако, не мешают деятельности политиков. На внеочередном заседании Верховная рада приняла ряд скандальных законопроектов. Один из них касается деятельности банков. Он предусматривает, что финучреждения, которые были выведены с рынка с нарушениями, не вернут владельцам даже по решению суда. Владельцы могут рассчитывать только на денежную компенсацию ущерба.



Закон называют "антиколомойским", так как он касается, в первую очередь, разбирательства с Приватбанком. Тот принадлежал олигарху Игорю Коломойскому до 2016 года, но потом финансовая организация перешла в собственность государства.



Олигарх сделал все, чтобы провалить закон. Близкие олигарху депутаты зарегистрировали два альтернативных законопроекта о банках. В соцсетях распространялась информация, что парламентариям предлагали от 30 до 60 тыс. долларов, чтобы "заболеть" и прогулять заседание.



Приватбанк



Непосредственно перед голосованием депутаты получали анонимные сообщения с угрозами. "Если у тебя есть немного мозгов, то ты понимаешь, что Зеленский - клоун и его никто не боится. А если ты проголосуешь, то станешь на всю жизнь врагом Коломойского. Власти меняются, а Коломойский будет всегда", - говорилось в посланиях.



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Голосование тоже прошло не без скандалов. Пропрезидентская партия "Слуга народа" занимает в раде больше половины мест - у нее 247 мандатов при необходимых для принятия законов 226 голосах. Но за "антиколомойский закон" проголосовали лишь 198 представителей фракции. Документ одобрили благодаря помощи "Европейской солидарности" Петра Порошенко и "Голоса" олигарха Виктора Пинчука.



"Медовый месяц" с президентом



Игоря Коломойского и предыдущего президента Украины Петра Порошенко связывали сложные отношения. В 2014–2015 годах они находили общий язык, но потом Порошенко закрепился во власти. Он вытеснил группу "Приват" из энергетических схем, национализировал Приватбанк и выдавил Коломойского из Украины. Тот два года жил в Швейцарии и Израиле.



В 2019 году Коломойский совершил впечатляющий камбэк. Его медиа и пиар-ресурсы сначала создали образ народного президента Василия Голобородько, а потом перенесли кино в жизнь. Исполнитель главной роли Владимир Зеленский без какого-либо политического опыта разгромил оппонентов и набрал на выборах президента рекордные 73% голосов.



Поначалу отношения олигарха и главы государства напоминали "медовый месяц" молодоженов. Бизнесмен начал выигрывать суды по делу Приватбанка. Так, Окружной административный суд Киева признал национализацию кредитного учреждения незаконной. Киевский апелляционный суд не позволил распродать арестованные активы Коломойского.



Зеленский



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Олигарх укрепил украинскую власть своими кадрами. Например, его бывший внештатный советник Андрей Богдан возглавил администрацию президента. Внедрил во фракцию "Слуги народа" группу преданных ему лично депутатов. По оценкам наблюдателей, таких насчитывается около 25 человек, всего в раде лояльны к Коломойскому до 80 парламентариев.



Успехов олигарх добился при решении финансовых вопросов. Предприятия группы "Приват" сначала получили скидку на украинскую электроэнергию. А в сентябре Верховная рада разрешила поставки электроэнергии из России и Белоруссии. Импорт был выгоден энергоемким ферросплавным заводам Коломойского.



Казалось, все складывается прекрасно. Сам магнат в беседе с журналистами подчеркивал тесный контакт с президентом. "Переписываемся по WhatsApp: хиханьки да хаханьки, шутим", - говорил он.



Что-то пошло не так



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Конфетно-букетный период закончился к середине осени. Усиление Коломойского насторожило западных партнеров Украины. Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал руководителя "Привата" криминальным олигархом. По некоторым данным, в США выписан ордер на арест бизнесмена.



Против связей президента Украины и бизнесмена выступили в МВФ. Там отказались предоставлять финансовую помощь стране из-за опасений, что расследование по выводу денег из Приватбанка не доведут до конца. "Фонд выявил тотальную коррупцию и доминирование олигархов в значительной части экономики", - заявил руководитель миссии МВФ на Украине Рон ван Роден.



Активизировались другие украинские олигархи. В первую очередь, самый богатый человек Украины Ринат Ахметов. Его телеканалы "Украина" и "Украина 24" благоприятно освещают деятельность Зеленского, предоставляя альтернативу каналам Коломойского. Самому Зеленскому было выгодно снизить зависимость от владельца "Привата" с помощью Ахметова.



Ахметов



В результате за чередой успехов Коломойского последовала череда разочарований. В феврале с поста руководителя администрации был уволен Андрей Богдан. Тогда же правительство установило такие пошлины на импорт электроэнергии и угля из России, при которых импорт стал нерентабелен. В выигрыше оказался Ахметов, чей холдинг ДТЭК добывает 80% украинского угля, владеет 75% тепловых электростанций страны.



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"Антиколомойский закон" стал финальным аккордом. Документ вроде бы предполагает денежную компенсацию владельцам отторгнутых банков, но Коломойский вряд ли сможет на нее претендовать. Дело в том, что при присуждении возмещения бывшие владельцы не освобождаются от ответственности за мошенничество. По оценкам международного консалтингового агентства Kroll, прежние владельцы вывели из Приватбанка накануне национализации минимум $5,5 млрд.



Кроме того, размер упущенной владельцем банка выгоды устанавливается только на основе экспертизы международной аудиторской компании, а не в процессе прямых переговоров бывших владельцев и правительства. То есть договориться "между своими" не удастся.



Великолепная пятерка



Эксперты говорят, что пока рано говорить о полном разрыве Зеленского с Коломойским. Но олигарх уже точно не самый приближенный к президенту. По оценкам наблюдателей, он входит в пятерку наиболее влиятельных фигур на Украине с тенденцией к дальнейшему понижению.



Украинский политолог Алексей Якубин в беседе с "Известиями" подчеркивает, что хозяин "Привата" может пойти на обострение ситуации. "Мы видим, что депутаты пропрезидентской фракции все активнее фрондируют, ведут себя независимо. Фактический распад монобольшинства уже произошел - за инициативы президента голосуют 205–210 представителей "Слуги народа". Коломойский может инициировать формальный распад, если его группа образует отдельную фракцию", - считает Якубин.



Коломойский



Политический аналитик Андрей Золотарев говорит, что союз Зеленского и Коломойского давно трещал по швам. По его словам, президент Украины оттягивал момент окончательного разрыва. Но ситуация в экономике аховая, а МВФ отказывался предоставлять кредит без "антиколомойского закона".



"Хозяин "Привата" о себе еще напомнит. Он привык возвращать долги, любит изобретать сложные, но работающие схемы. Один из вариантов - передел власти, попытка сместить Зеленского. У олигарха налажен контакт с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Финансовые возможности одного и силовые ресурсы другого могут доставить неудобства главе государства", - отмечает собеседник. Источник - Известия

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