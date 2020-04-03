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КазIT-менеджмент не справился с организацией веб-обучения. Платформа не той системы...
17:24 04.04.2020

Карантин и дистанционное обучение обнажили минусы национального IT-менеджмента

Александра Алехова

Отсутствие собственной онлайн-видеоплатформы "переселило" все казахстанское образование в США.

С 6 апреля школьники начнут новую учебную четверть с дистанционном режиме. То же самое предстоит студентам колледжей и вузов. Эксперимент решено проводить через американскую платформу Zoom. Однако из-за низкого качества интернета, а кое-где и из-за его полного отсутствия тысячи школьников останутся без знаний. Почему государство, активно занимаясь цифровизацией почти всех сфер жизнедеятельности, провалило эту работу в области образования?

С первого дня, как было объявлено о дистанционном образовании на весь остаток учебного года, в редакцию пишут жители села Бiрлiк Жамбылского района Алматинской области. Это в 70 километрах от Алматы. Дети этого небольшого аула на 50 домов ездили учиться в соседнее село на специально выделенных автобусах, так как в поселке работает только начальная школа.

Теперь, с переходом на дистанционное обучение, дети и вовсе окажутся без уроков - в населенном пункте отсутствует интернет

По поводу этой проблемы, а также отсутствия воды и газа активисты поселка написали десятки обращений в областной акимат. Однако ни одна из существующих десятилетиями проблем не решена до сих пор. Таких населенных пунктов в Казахстане тысячи. Повод задуматься.

Президент Казахстанской Интернет-ассоциации Шавкат Сабиров говорит, что создание и содержание коммуникационной инфраструктуры в регионах страны- слишком дорогое удовольствие. Под силу это только национальному провайдеру "Казахтелеком". Так что будет представлять из себя новая система обучения в условиях кризиса?

Кто "положил" egov

- Шавкат Умарович, сейчас всех школьников и их родителей заставляют устанавливать платформу zoom для видео-конференций. Работать школы будут через электронный журнал "Кунделик". Но обе программы, судя нарастающему трафику, или "виснут", или "лежат" совсем. Плюс, не во всех населенных пунктах Казахстана есть интернет. Чем все закончится?

- Победой. Если заглянуть в недавнее прошлое, когда "Кунделик" только начинался, было много критики и шума. Что не будет работать, что платформа российская, что не везде есть интернет. Со временем стали появляться новые претензии - то контент платный, то сертификации безопасности нет. Тем не менее, за 3 года существования "Кунделик" состоялся, его ежедневно посещают миллионы пользователей. Сегодня это одно из самых красивых и правильных воплощений цифровизации. Аналогичных примеров с таким количеством пользователей и таким трафиком я не вижу.

Все сегодняшние проблемы "Кунделика" технические. Если он "падает" или "висит", то все вопросы к инфраструктурным мощностям АО "Национальные информационные технологии" (НИТ)

"Кунделик" стал национальной площадкой, поэтому он стоит на балансе у государства. НИТ - государственная структура, как раз отвечающая за национальные цифровые информационные ресурсы. В подтверждение недостаточности мощностей НИТ мы видим проблемы с функционированием системы электронного правительства egov. Так что проблемы системные.

16 марта президент подписал указ о чрезвычайном положении в стране. Почти сразу же Нур-Султан и Алматы попали под карантин. Руководство НИТ должно было еще тогда, 16 марта, задуматься.

Нормальный менеджмент любой IT-структуры, создающий какие-либо цифровые площадки для массового пользования, должен закладывать десятеричный запас прочности во время работы

И egov, и "Кунеделик" находятся на технологических площадках НИТ. Поэтому кризисных условиях, как сейчас, было понятно, что трафик на egov и в "Кунделике" увеличится в разы.

С 16 марта у НИТ было достаточно времени, чтобы решить все проблемы. Нужно было работать в авральном темпе, а не выходить 3 апреля с объяснениями о том, что слишком большой наплыв пользователей.

Если не умеете работать в кризис, идите оператором call-центра в ЦОН или домой спать. Люди, отвечающие за государственные информационные площадки, обязаны уметь работать в кризис.

Когда делом не занимались

- Министерство образования тоже отличилось. Поставили всех перед фактом о дистанционном обучении, а технически этот вопрос не продумали.

- Действительно надо было не разборки устраивать и перетягивание одеяла, а делом заниматься. Свою отечественную онлайн-платформу для видеоконференций ведь не создали.

Даже странно, почему никто не кричит, что zoom - это американская система, и мы всю информацию об учебном процессе отдали американцам

Про "Кунделик" тоже кричали, что это российская система и что надо бы позаботиться о защите персональных данных. В этой ситуации надо, господа, или крестик снять, или штаны надеть. Если мы боремся за чистоту и все казахстанское, тогда надо делать свое. Но "Кунделик" хотя бы стоит у нас дома. А сейчас мы будем вынуждены работать с американским zoom и всю информацию об учебном процессе в Казахстане отдавать заграницу. Мы ведь будем отдавать не только наши картинки, семейные отношения, уровень достатка, но и персональные данные учащихся.

- Альтернативы-то нет.

- Никто и не старался ее найти. Просто необходимо сейчас в течение двух-трех недель найти оптимальное отечественное решение и в области работы с видео, и с хостингом видеоматериалов (не в Youtube), а так же работы с текстовым контентом. Посмотрите как реализован проект "Яндекс.Учебники", очень просто и легко. Такие проекты в Казахстане создать могут уже десяток отечественных компаний.

Уязвимые места

- Кроме передачи персональных данных какие еще уязвимые места у предложенной учащимся платформы видеоконференций?

- Основная проблема дистанционного обучения через zoom - "тяжесть" потока. И для безупречной работы этой платформы должен быть высокоскоростной интернет из Казахстана за рубеж. Весь этот "тяжелый" трафик будет проходить через зарубежные облачные сервисы.

Если пользователь проживает в крупном городе, где достаточно развита инфраструктура и интернет, zoom работает. Я со своим ребенком уже опробовал его работу в реальности. Например, Яндекс.Учебник дает и математику, и окружающий мир, и русский язык. Причем дает очень хорошо. Но этого мало.

Для регионов нужно искать альтернативу zoom. Особенно для тех населенных пунктов, где слабый интернет

Нужно искать и альтернативные платформы для образовательных целей, кроме видео. Так что шишек в этом учебном году мы набьем, это естественно. Сейчас карантин заставит нас оцифровать образование. Сколько уже можно только говорить и ничего не делать. Давно надо образованию работать с цифрой.

У нас, кстати, большое преимущество перед другими странами, потому что цифровизация за счет внедренного электронного правительства развита больше. Но с регионами беда. За их развитие и возможности отвечает исключительно национальный оператор "Казахтелеком".

Завтра наступило вчера

- Если нет стационарного интернета, а только мобильный, zoom съест весь трафик. Так что мобильный интернет - не панацея. Дорого и ненадолго.

- Поскольку "тяжелый" zoom будет решать государственную задачу - участвовать в образовательном процессе, - государство должно дать указания национальному оператору, чтобы он не тарифицировал пользование учебными платформами.

Пока мы не создадим что-то свое, ставка за трафик на образовательные ресурсы должна быть нулевая. А свое внутри страны, как известно, бесплатное

Что касается стационарного интернета в регионах, то содержать инфраструктуру в каком-нибудь поселке в 500 километрах от Семея коммерчески невыгодно. Ни одному коммерсанту в здравом уме не придет в голову строить на этом бизнес. Это должен делать и делает только национальный провайдер "Казахтелеком". Он за это получает субсидии от государства. И теперь перед ним стоит сложная задача.

- А почему мы говорим о будущих действиях "Казахтелекома", если все это нужно было сделать еще вчера?

- Хоть и плохая, но связь в регионах все-таки есть. Поэтому "Казахтелеком" в более выигрышном положении, нежели Министерство образования. Есть, конечно, вещи, которые нужно делать каждый день и не взирая на кризис.

В кризис именно телекоммуникационная отрасль сегодня является локомотивом, который должен не просто работать, а летать, если речь идет об Интернете

И после кризиса мы выйдем обновленными и будет многое сразу понятным.

Думаю, что текущая ситуация - яркий пример того, кто и как умеет работать. Люди сегодня ждут результата, а не очередных объяснений и ожиданий.

У нас же все как в той русской пословице: "Пока рак на горе не свистнет". Вот теперь и посмотрим на способности и возможности национальных IT-менеджеров.

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586010240
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