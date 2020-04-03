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Встречу ОПЕК+ по "нефтяной войне" отложили из-за недовольства саудитов
21:00 04.04.2020

Запланированное на 6 апреля экстренное заседание ОПЕК+ перенесено на 9 апреля, так как Москва и Эр-Рияд до сих пор не могут уладить разногласия по нефтедобыче.

Советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева заявила РИА Новости, что заседание пройдет в формате видеоконференции.

При этом ряд СМИ пишут, что новая дата переговоров пока остается под вопросом из-за крайнего недовольства Саудовской Аравии.

В частности, саудиты возмущены заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что именно Саудовская Аравия была инициатором развала соглашения ОПЕК+ и обрушила цены на нефть для того, чтобы обанкротить американскую сланцевую промышленность.

Ранее сообщалось, что встреча ОПЕК+ по вопросу стабилизации цен на нефть пройдет в понедельник, Азербайджан также получил приглашение. На этом фоне цены на "черное золото", снижавшиеся утром в пятницу, вернулись к росту.

Источник - rosbalt.ru
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