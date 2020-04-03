В Алматы начали экстренно строить новый инфекционный госпиталь

21:27 04.04.2020 Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил строительную площадку, где началось возведение провизорного госпиталя на 280 мест



"Решение о строительстве госпиталя принято Госкомиссией по обеспечению чрезвычайного положения при Президенте РК в рамках реализации мер по борьбе с распространением коронавируса. Сооружение из быстровозводимых конструкций рассчитано на 280 мест, в том числе 28 - для отделения интенсивной терапии", - сообщила пресс-служба акима города.



Модульная технология строительства позволит создать карантинный центр в кратчайшие сроки. Госпиталь предназначен для контактных лиц и лиц с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией.

- Наличие такого госпиталя позволит нам своевременно выявлять, изолировать и лечить инфицированных. Таким образом, мы сможем значительно снизить риск распространения болезни и стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в городе, - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.



Ознакомившись с планом и схемами объекта, Сагинтаев осмотрел строительную площадку, где уже начата работа по выравниванию основания. Аким города дал поручение руководителю управления общественного здоровья Тлеухану Абилдаеву совместно с исполнителями проекта проработать вопрос оснащения карантинного центра необходимым оборудованием. Представителям подрядной компании дано поручение выполнить всю работу качественно и в срок. Источник - forbes.kz

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