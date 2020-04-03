Умер ярый Укр-замайданщик Вакарчук. Вирус?

22:11 04.04.2020 В субботу, 4 апреля, скончался Иван Вакарчук, бывший министр образования Украины и отец депутата Верховной Рады Святослава Вакарчука. Об этом лидер группы "Океан Эльзы" сообщил на своей странице в Facebook



Герой Украины Иван Вакарчук руководил министерством образования и науки Украины с 2007 по 2010 год.



Также он возглавлял Институт национальной памяти Украины. Кроме того, Вакарчук-старший был ученым-физиком и ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко.

"Не стало настоящего патриота… Человека, который своим разумом и сердцем добывала нашу независимость…", - написал его сын.

По словам Святослава Вакарчука, из-за сложной эпидемиологической обстановки прощание с отцом пройдет в узком кругу. Источник - ukraina.ru

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