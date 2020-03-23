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Секс до свадьбы – уят или нет? - Ермек Турсунов
22:34 04.04.2020

23 марта 2020

Айнаш Сагындыкова
В эфире очередной программы 365info "Диалоги" известный режиссер рассуждал о целомудрии и ценностях казахского народа - традиционных и навязанных.

О гордости нацией
- Гордиться тем, что ты казашка, наверное, надо. Но нужно помнить, что это не твой выбор, это случайность - ты могла родиться японкой, китаянкой, немкой. Национальная гордость должна присутствовать, но хотелось бы, чтобы за этой гордостью были и какие-то реальные заслуги. Сначала мы рождаемся людьми и только потом делимся на национальности.

О воспитании
Не нужно упрощать - система запретов была всегда. И конечно, всегда существовали определенные запреты, но они входили в комплекс воспитания. Например, девочкам нельзя было пересекать дорогу мужчине, тем более старшего возраста. Нельзя было вступать в беседу, перебивать, смотреть прямо в глаза.
Когда говорят "уят, уят", не надо абсолютно все сводить к этому. Уят, ар и намыс (стыд, совесть и честь) – три главных столпа в воспитании. То есть девушка в любом обществе должна вести себя достойно.
Очень многие комментаторы
говорят, что надо носить платок, закрывать лицо… идет исламизация. Никогда такого не было, казахские девочки воспитывались в духе свободы,
а наказания были очень мягкими. Если кто-то не слушался, наказывали жестче. Но такого практически не случалось, потому что авторитет мужчины в доме был очень высок.
И этого добивались очень мягко, все делалось не в приказном или назидательном тоне. Когда в доме появлялась невестка, отношение к ней было трепетное. Даже если она не сразу вписывалась в привычный быт, ее новые родственники обращались к своей дочке и говорили: "Кызым саган айтам, келиним, сен тында" (Дочка, тебе скажу. Невестка, а ты слушай). То есть воспитательные постулаты для келин транслировались через дочку.
О целомудрии
До свадьбы интимные отношения не приветствовались, исключались и порицались. Про родивших вне брака русские говорят "в подоле принесла", а казахи - базардан сатып алды (на базаре купила).
Никогда такого не было, чтобы женщин забивали камнями, это арабская традиция. Но общественное порицание присутствовало. Ведь случайные связи и аморальное поведение ложилось пятном на весь аул, а то и род.
Однако не надо здесь делать трагедию вселенского масштаба. Нужно заниматься просветительством, половым воспитанием и при достижении определенного возраста разговаривать с девушками на деликатные темы. Надо корректно объяснять, что аисты и капуста тут ни при чем. Раньше этим занимались бабушки, ажешки, потому что отцы в воспитании девочек особого участия не принимали. Это в основном была ответственность женщин.
Мне кажется, если ты любишь человека, если ты его выбрал, целомудренность избранницы не самое важное
Потому что спрашивать надо еще и себя, насколько ты в этом смысле соответствуешь ее ожиданиям. Иначе ты очень долго будешь ждать свою возлюбленную.
Об уяте
Это касается не только девочек и женщин вообще, это касается всех. Давайте говорить про мальчиков. Когда мальчик не оказал должного почета пришедшим в гости взрослым, говорят "Уят емес па?". Влезает в беседу, не дает разговаривать взрослым - "Уят". Старик, например, хочет одеться, а ты, стоя рядом, ему не помогаешь – "Уят, емес па?".
Уят - широкое понятие, и распространяется оно на все. Если ты за столом – это культура чаепития, культура застолья, культура коммуникации, культура взаимоотношений, культура человеческих отношений. Все это входит в понятие "уят", и там очень много нюансов. А когда выделяют только "постельное дело", это в корне неверно.

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586028840
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