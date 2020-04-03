Смертность от вируса во Франции и Великобритании резко выросла, в Италии и Испании идет спад

23:39 04.04.2020 Вчера в Великобритании умерли 709 человек, это на 20% больше, чем за предыдущий день. Общая смертность составила 4313 человека. В правительстве подчеркнули, что речь идет о смертности в больницах. Здесь не учитываются люди, умершие дома или в домах престарелых.

В Испании идет спад второй день подряд – вчера в этой стране умерли 809 человек, позавчера – 932 человека, три дня назад – 950. Всего умерли 11 744 человека, больше только в Италии. Также власти страны объявили, что полный карантин будет продлен до 26 апреля.



В пятницу в Италии умерли 766 человек, а в субботу 681. Эта цифра также продолжает падать. Сейчас в реанимации остаются более 4 тыс. человек. Пока это страна остается "рекордсменом" по смертности – более 15 тыс. умерли от вируса.

Во Франции в пятницу в больницах умерли 588 человек. Это самая большая цифра с начала эпидемии в стране. Всего умерли более 6 тыс. людей. 6 662 человека находятся в реанимации.

В Германии за последний день заразились 6 082 человека. За день до этого заразились 6 174 человека. Умерли 1 158. Об "очень осторожной надежде" сказала канцлер Ангеле Меркель. Источник - centralasia.media

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