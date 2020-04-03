Медицинское пиратство. США похитили 200 тысяч немецких масок, - Der Tagesspiegel

00:23 05.04.2020 Похоже, на фоне пандемии США решили встать на путь медицинского пиратства. Германия стала второй страной, которая пожаловалась, что американцы перехватили у нее партию масок, заказанную для полиции и медслужб. Накануне с такой же жалобой выступила и Франция.

Der Tagesspiegel (Германия): США перехватили 200 тысяч защитных масок

Вспышка коронавируса

Берлинский сенатор внутренних дел говорит о "современном пиратстве"



Александр Фрелих (Alexander Fröhlich), Юлиус Бечка (Julius Betschka)



Партия защитных приспособлений, заказанная из-за коронавируса федеральной землей Берлин в Китае, была перехвачена США и перенаправлена в Соединенные Штаты. Об этом газета "Тагесшпигель" узнала из кругов, близких органам внутренних дел Берлина. Берлин заказал у производителя защитные маски классов FFP2 и FFP3, чтобы защитить полицейских и медперсонал от заражения коронавирусом. Речь идет о партии из 200 тысяч масок.

Берлинский министр внутренних дел Андреас Гайзель (Andreas Geisel/СДПГ) подтвердил во второй половине дня, что маски были "конфискованы" в Бангкоке и поэтому не достигли цели назначения - Берлина. "Мы рассматриваем это как акт современного пиратства. Так с партнерами по трансатлантическому альянсу не поступают", - сказал сенатор.

Даже во время глобальных кризисов не должны применяться "методы Дикого Запада", сказал Гайзель: "Я призываю федеральное правительство потребовать от США соблюдения норм международного права".



Свое мнение выразил и правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller/СДПГ). "Поведение президента США никак нельзя назвать солидарным и ответственным, - сказал Мюллер. - Это бесчеловечно и неприемлемо".



Маски были изготовлены американской компанией в Китае

По информации "Тагесшпигеля", берлинская полиция заказала маски у компании "3М". Маски были изготовлены на одном из предприятий американской компании "3М" в Китае. В аэропорту Бангкока товар должен был быть перегружен и на грузовом самолете отправлен в Германию. Вместо этого партия масок из Бангкока была доставлена прямо в США.



По информации "Тагесшпигеля" в пятницу утром эта тема обсуждалась кризисным штабом полиции. Но официально в полиции лишь подтвердили, что "ожидавшаяся партия поставлена не была".

Заказанные из-за коронавируса для берлинских полицейских защитные маски были перенаправлены из Китая в США. Маски были якобы "конфискованы" в Бангкоке.

Хотя берлинские власти и уверяют, что защитных средств еще достаточно, но пожарным приходится брать просроченные маски со склада. Выдача масок и средств дезинфекции строго лимитируется.



Германия также ввела строгие правила в отношении закупки и продаже масок. Кризисный штаб из сотрудников министерств здравоохранения и внутренних дел запретил экспорт защитного обмундирования, в том числе операционных масок и масок класса FFP.



Как минимум один грузовик с соответствующим грузом был задержан на границе со Швейцарией. Газета "Нойе Цюрхер Цайтунг" сообщила в воскресенье, что в грузовике находилось около 240 тысяч защитных масок.

Франция также обвиняет США

Незадолго до этого Франция также обвинила США в том, что те перехватили защитные маски из Китая. "Правительство США не купило ни одной маски, которая предназначалась для поставки из Китая во Францию", - ответил официальный представитель правительства США на запрос информационного агентства AFP.

Президенты трех французских регионов обвинили США в несолидарном поведении. Канада также ведет проверку аналогичных сообщений. Представительница правительства сказала в пятницу в Париже, что на мировом рынке защитного обмундирование царит "напряженная атмосфера".



Представитель правительства США, пожелавший остаться неизвестным, назвал обвинения Франции "полностью ложными". Эти обвинения поступают из двух особенно затронутых пандемией регионов у границы с Германией и из Большого Парижа. Во Франции уже умерло почти 5400 человек от заражения коронавирусом, в США, население которых в пять раз больше, погибло свыше 5900 человек.

"Американцы нас обошли и выхватили партию у нас из-под носа", - сказала президент французского столичного региона Иль-де Франс Валери Пекресс (Valérie Pécresse) в интервью телеканалу LCI. Президент граничащего с Германией региона Гран Эст Жан Роттнер (Jean Rottner) подчеркнул, что американцы скупили заказанные Францией маски прямо "на летном поле" в Китае: "Они вынимали наличные и платили в три или четыре раза больше".

В южной провинции Прованс-Альпы-Лазурный берег также подтвердили, что слышали о подобных инцидентах. Французский премьер-министр Эдуар Филипп (Edouard Philippe) говорил о "серьезных трудностях" при приобретении защитных масок и о "значительном спросе Соединенных Штатов в Китае". Французские заказы "не всегда удовлетворялись", - сказал он, не вдаваясь в детали. Франция заказала в Китае более одного миллиарда масок.



Обвинения в адрес США раздаются тем временем и в канадских средствах массовой информации. Премьер-министр Джастин Трюдо (Justin Trudeau) распорядился проверить эти "настораживающие" сообщения. Как он сказал, он понимает огромный спрос в США, учитывая более чем 5900 умерших в соседней стране. Но по его словам, и в Канаде положение серьезное. "Мы должны позаботиться о том, чтобы определенное оборудование оказалось в Канаде и там осталось".



Из-за кризиса, вызванного коронавирусом, во многих странах Европы наблюдается дефицит медицинского снаряжения. Не хватает, прежде всего, профессиональных защитных масок, которые требуются для врачей и медсестер, а также для социальных работников, работающих с пожилыми людьми.

Увеличивается спрос на защитные маски и у населения. Первой среди стран Европы Австрия ввела обязательное ношение защитных масок при посещении супермаркетов. Запрет вступил в силу в понедельник. Этому примеру последовали и некоторые немецкие регионы, например, Йена в Тюрингии.



В Германии Институт имени Роберта Коха в четверг изменил свою позицию относительно ношения защитных масок. Если люди, даже без симптомов, будут в профилактических целях носить маски, то это может снизить риск передачи вируса - так говорится в сообщении на Интернет-странице Института, имеющего федерального значение. Но научного подтверждения этому нет. Ранее Институт советовал носить маски только людям с острыми респираторными заболеваниями.



Не каждый инфицированный вирусом Sars-CoV-2 замечает это, говорится в сообщении Института Коха. Некоторые инфицированные вообще не заболевают, но все равно могут передавать возбудитель другим. Правила относительно кашля, чихания, гигиены рук и соблюдения минимальной дистанции необходимо выполнять и при ношении масок. Ссылаясь на одно из последних исследований, вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten) также советует всем носить простые защитные маски.



Оригинал публикации: USA fangen 200.000 Schutzmasken ab. Berlins Innensenator spricht von „moderner Piraterie"

Опубликовано 03/04/2020 Источник - ИноСМИ

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