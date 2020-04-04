Нефтяной джихад: Арабы словам Путина уже не верят

00:53 05.04.2020 Москва и Эр-Рияд жонглируют мировой экономикой



Антон Чаблин

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Сергей Жаворонков



Нефтедобывающие страны судорожно пытаются договориться о поддержании цен на нефть в условиях обрушения глобальной экономики. Однако сразу после объявления о новых переговорах в рамках ОПЕК+ государства принялись обмениваться взаимными упреками: Москва обвинила Эр-Рияд в срыве прежней сделки, а Эр-Рияд, в свою очередь, обвинил Москву в недостоверной информации.



Видимо, переговоры идут настолько тяжело, что анонсированный саммит было экстренно решено отложить как минимум на три дня, с 6 до 9 апреля. Как видно, противоречия между нефтедобывающими странами настолько глубоки, что решить их сразу невозможно. Мировым лидерам, каждый из которых отстаивает свою позицию, похоже, наплевать, что каждый день промедления с переговорами грозит глобальной экономике все большими проблемами.



Что будет в ближайшие дни с нефтяным рынком? Как изменятся цены? На эти и другие вопросы "Свободная пресса" попросила ответить старшего научного сотрудника Института экономической политики, члена правления фонда "Либеральная миссия" Сергея Жаворонкова.



"СП": - Сергей Владимирович, в преддверии нового саммита ОПЕК+ саудиты и Россия принялись обмениваться взаимными выпадами. Выясняют, кто виноват. Неужели сегодня нет более важного занятия? Нужно не ссориться, а вырабатывать единую позицию.



- Даже если принять на веру версию о том, что Россия была согласна на продолжение сделки, а Саудовская Аравия требовала еще уменьшить добычу (в точности мы не знаем, что было за закрытыми дверями, но глава "Роснефти" Игорь Сечин и ранее публично высказывался против сделки), то России надо было пойти навстречу этим требованиям.



Ведь при похожих золотовалютных резервах ($ 501 млрд. в Саудовской Аравии, $ 551 млрд. в РФ на 20 марта, это последняя доступная дата) России надо кормить 145 миллионов человек, а Саудовской Аравии - 33 миллиона. Прочность режима Саудовской Аравии значительно выше.



"СП": - А какова позиция США в этом вопросе? Почему Трамп вдруг так возжелал выступить посредником между Россией и Саудовской Аравией?



- Хотя США и является уже нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов, но пока является нетто-импортером сырой нефти, так что для них снижение цен скорее выгодно. Это может быть не очень выгодно нынешней администрации, которой предстоят в ноябре нелегкие перевыборы, но не стране.



Впрочем, Трамп уже дал фактически отрицательный ответ на предложения Путина создать некий картель ОПЕК+Россия+США. Скорее можно ожидать появления картеля ОПЕК+США, без России. Уровень политического доверия между этими странами намного выше, а возможности России нарастить добычу значительно меньше, чем стран ОПЕК.



"СП": - МИД Саудовской Аравии фактически обвинил Путина не только в срыве сделки, но и в недостоверной информации: якобы, Москва пыталась переложить ответственность за срыв на Эр-Рияд? А вы кому верите?



- Я по привычке полагаю, что лукавят наши власти. Как было с повышением пенсионного возраста, повышением налогов, отменой ограничения на два президентских срока.



Саудовский режим довольно брутальный, но при этом консервативный. Например, они за счет дотаций во время прошлого снижения цен на нефть в 2014 сохраняли курс реала к доллару и сейчас сохраняют. Им важно, чтобы граждане жили примерно так же, как всегда. Не верю, что они организовали этот эксперимент с развалом ОПЕК+.



Их режим пережил и войны, и дворцовые перевороты, сохраняя общий вектор своей политики. И, кстати, режим этот ведет мягкую либерализацию, начав с альтернативных местных выборов.



"СП": - Но после таких обвинений, когда Москва и Эр-Рияд фактически перешли на личности, можно ли верить в то, что они договорятся?



- Я не верю в то, что договорятся. Путин, видимо, просто решил повторить опыт Дональда Трампа: мол, написал твит и цена нефти приподнялась. Но Путин с экономикой в $ 1,6 тлрн., а Трамп с экономикой в $ 21,5 трлн.



Для России, конечно, наиболее разрушительна не цена на нефть, а запреты на работу бизнеса, ведущие к массовым банкротствам в отсутствие мер поддержки. Как там Сергей Собянин сказал: деньги раздавать нельзя, бюджеты треснут. У самого Собянина, однако, ничего не треснуло, меняют бордюры и плиточку, что я видел буквально пару дней назад.



Оценка российских мер поддержки экономики в 1% ВВП при среднезападных 10% показывает, о чем идет речь. Думаю, тут есть и идеологическая составляющая: как говорят власти, предприниматели - это жулики, значит, чем их меньше, тем лучше.



Между тем, в малом и среднем бизнесе занята треть населения России. С разорением торговли будет разорение малых производителей, увольнение работников



"СП": - То есть цена на нефть на эту ситуацию повлияет мало?



- Никак не повлияет. Власти говорят, что это бизнес должен платить. Бизнес, попавший на арендную плату, которую никто не отменял, и схема взимания которой в большинстве торговых центров такова: ты теряешь многомесячный залог, если не можешь платить, а вернуть этот залог можешь только через годы выполнения обязательств, о чем сейчас речи быть, конечно, не может.



Я бы еще добавил, что есть и юридическая неопределенность: Путин не объявляет ЧС, как во многих странах, что дополнительно мешает бизнесу. ЧС - это форс-мажор. А в России это не повод не выполнять коммерческие обязательства. Плати аренду, хотя правительство запретило тебе работать. Источник - СвободнаяПресса

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