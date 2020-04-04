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Британские вышки 5G поджигают из-за теории заговора, касающейся коронавируса
03:33 05.04.2020

Константин Ходаковский

В Великобритании стали поджигать вышки сотовой связи 5G после того, как в Сети распространилась теория заговора, проводящая параллели между запуском сетей нового поколения и пандемией коронавируса COVID-19. BBC сообщила, что по крайней мере три вышки 5G были подожжены на прошлой неделе: дабы погасить огонь привлекалась и полиция, и пожарная служба.

Слухи и теории заговора о связи между внедрением 5G и распространением коронавируса распространяются через социальные сети. На Facebook и Nextdoor существует множество групп, где тысячи участников повторяют вводящие в заблуждение заявления о том, что сети 5G якобы опасны для здоровья.

Одна теория утверждает, что новый коронавирус возник в Ухане, потому что в китайском городе недавно была запущена сеть 5G. Теперь же этот вирус распространяется на другие города, которые также используют 5G. Сторонники этой теории заговора при этом игнорируют, что высококонтагиозный вирус естественным образом будет распространяться прежде всего в густонаселенных городах, где в первую очередь и разворачиваются передовые технологии вроде 5G. Обходят вниманием они и то, что пандемия коронавируса поразила такие страны, как Иран и Япония, где сетей 5G еще нет.

Разумеется, нет никаких научных доказательств, которые связывали бы пандемию коронавируса с 5G. Более того, нет и никаких доказательств какого-либо негативного влияния 5G на здоровье людей. 5G использует более высокую частоту радиоволн, чем 4G или 3G, к тому же регуляторы в Великобритании выяснили, что уровни электромагнитного излучения 5G значительно ниже международных нормативов. Но все это не остановило распространение дикой теории заговора. Некоторые люди даже мешают работникам, прокладывающим оптоволоконные кабели для установок 5G, утверждая, что при включение 5G "убьет всех".

Мобильные сети классифицируются как критически важная национальная инфраструктура в Великобритании, но одна из групп Facebook была специально создана, чтобы агитировать людей жечь вышки 5G. Эксперт по инфраструктуре мобильных сетей в Великобритании Питер Кларк (Peter Clarke) пожаловался в администрацию Facebook, но сразу ее не удалили. Чтобы заблокировать ее, потребовалось привлечь внимание СМИ, но многие другие подобные группы все еще доступны, и тысячи людей провоцируют друг друга на сожжение вышек 5G.

На этой неделе британский регулятор Ofcom также выступил с предупреждением в отношении общественной радиостанции Uckfield FM за то, что она распространяет опасные заявления о коронавирусе. Гость, который появлялся в эфире в феврале и был представлен как аттестованная медсестра, заявил, что 5G "высасывает кислород из легких человека". В передаче также утверждалось, что 5G и коронавирус связаны между собой. С тех пор записи этой радиопередачи широко разошлись на Facebook.

Хрестоматийный пример протестов против новых технологий - луддиты, выступавшие против машин в первой четверти XIX века в ходе промышленной революции в Англии. Это - старая британская традиция.

Источник - 3dnews.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586046780
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