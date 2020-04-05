40-летняя внучка Кеннеди с 8-летним сыном пропали без вести и признаны погибшими. Угрребли на каноэ за мячиком

08:34 05.04.2020 Внучку Роберта Кеннеди и ее сына признали погибшими

5 апреля 2020,



Пропавшие в Чесапикском заливе у берегов штата Мэриленд внучка американского политика Роберта Кеннеди и ее сын были признаны погибшими после приостановки поисков. Об этом в субботу, 4 апреля, рассказал в Facebook ее муж Дэвид Маккин.

"Несмотря на героические усилия береговой охраны, федеральных и местных властей, в настоящее время принято решение приостановить активную спасательную операцию. Поиски, начавшиеся вчера днем, продолжались всю ночь и продолжались весь день сегодня. Теперь снова темно. Прошло более 24 часов, и шансы, что они выжили, невероятно малы. Понятно, что Мейв и Гидеон скончались", - написал мужчина, выразив надежду на то, что удастся обнаружить тела.

Инцидент произошел 2 апреля в городе Шейди Сайд во второй половине дня, когда 40-летняя Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин вместе со своим восьмилетним сыном Гидеоном погнались за упавшим в воду мячом, сев для этого на каноэ. Однако из-за сильного течения они не смогли вернуться на берег.

Спасатели обнаружили весло и перевернутое каноэ за несколько километров от берега в Чесапикском заливе.



Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин была юристом в области общественного здравоохранения и прав человека, а также являлась исполнительным директором Фонда глобальной инициативы в области здравоохранения при Джорджтаунском университете. Также она была советником по правам человека при администрации бывшего президента США Барака Обамы в рамках программы Госдепартамента и министерства здравоохранения и социальных служб по вопросам СПИДа.



Череда трагедий преследует семью Кеннеди с 1941 года. Многие члены известной фамилии трагически погибли. В частности, президент США Джон Кеннеди и его брат Роберт были убиты в результате покушений.

1 августа 2019 года от передозировки наркотиков скончалась внучка покойного американского политика Роберта Кеннеди. Источник - известия

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