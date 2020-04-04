 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Денежное мышление больше не работает, - Г.Иванкина
09:28 05.04.2020

дивный мир - с коттеджами, Куршевельками, пряными восточными ночами и европейским супер-люксом начал рушиться

Галина Иванкина

Для начала: камин-аут, как нынче принято (или уже не принято?) говорить. Я никогда не умела зарабатывать деньги. Работать умела - я с 16 лет это делаю, причем сразу попала в большой коллектив на междугородную станцию - к телефонисткам. Заодно училась на инженера многоканальной электросвязи. При том, что я - дочь и внучка начальников. Но вот работала с юности.
Однако "make money-money" так и не обучилась, хотя, как все студенты в 1990-х читала книги по маркетингу Филиппа Котлера и даже получила второе - весьма престижное на тот момент - юридическое образование в МГЮА. Но по какой-то причине мне всегда было скучно думать о прибыли. Работа должна приносить драйв, прежде всего. Самому человеку-то. И - не гадить Вселенной.

В блаженных "нулевых" многие мои знакомые буйно жили - ездили в Таиланд расслабляться, тратили беспечно-текущие доллары на пикантные блюда, строили особняки с балюстрадами - на зависть почившим королям и - бывшим директорам-парторгам, не сумевшим вписаться в рынок и вписать своих детей.

В общем, танцевали на VIP-столах в пропотевших Gucci, тряся честно наеденными целлюлитами Многие из них пали смертью храбрых, то есть, жирных - инсульты, инфаркты, диабеты. Стресс и погоня за сладостно скрипящей "зеленью" баксов убрали нескольких супер-женщин - онкология не щадит даже очень хитрых и мудрых бизнес-леди.

Но то - ладно. Я в 2000-х сама преотлично бытовала - ездила в смотреть замки Луары, греческие развалины, римские мощности, кукольность германских городков. Но роскошно и нагло не жила никогда - не умела. И дача у меня - дедушкина, с венскими стульями, деревянным сортиром и без джакузей. Мне часто говорили, что я "могла бы" - жить иначе. И загребать сильнее. Но мне каждый раз становилось муторно, мутно и - главное возникал цивилизационный вопрос: "А на фига?"
Как-то в 2005-м соседка-по-офису затащила меня на тренинг по денежному сознанию: "Ты увидишь, как много пропускаешь мимо себя!" Где-то в центре Москвы, в бело-пластиковом офисе ухоженно-лощеная дама в красном мини-платье отлажено вещала про "советскую прививку бедности", о подсознательной нелюбви хомо-советикусов к богатым и глубинном неприятии крупных сумм. Ну что делать? Потом я стала цитируемым блогером в Живом Журнале - ко мне стала поступать реклама, которую мне тоже было "лень ставить" и опять всплывал вопрос: "А на...?"

Так вот! С недавнего времени все эти люди-при-монетах сильно расстроились - их дивный мир - с коттеджами, Куршевельками, пряными восточными ночами и европейским супер-люксом начал рушиться. Грехов они понаделали - вагон, а встретить зрелые лета и достойную старость как-то - увы. Их деньги разом перестали быть гарантом чего бы то ни было.

Дело не в том, что вирус косит и пенсионерок из ПГТ Большие Тараканы, и обернутую в Prada богиню раутов. Никто не вывезет в Израиль - срочно лечиться от прыщей на заднице; никто не примет в Англию - "родить бэбика в приличном месте", никто не пустит даже в Болгарию, Черногорию и Сербию. Все. Там еще страшнее, чем в Больших Тараканах.

Дочка одного бывшего-знакомого-менеджера хотела тут покончить с собой - она так привыкла сызмальства к самому большому домику для Барби, к полчищу плюшевых Тэдди, к новогодним подаркам в виде поездок в Швейцарию, что в принципе не врубается: "А как это все?!"
К слову, дети и подростки из произведений Аркадия Гайдара тоже были "золотой молодежью". Настоящей. Жили в отдельных многокомнатных квартирах, имели дачи или - средства на отдых, раскатывали на мотоциклах, как Тимур и бестрепетно продавали Валентину горжетку, как Сергей-барабанщик.

Но все эти отпрыски точно так же спокойно могли отказаться от удобств и подарков судьбы - и мы знаем, что в 1941 году они отказались. А эти - только самоубиваться из-за невозможности посидеть в ресторане с видом на Эйфелеву башню и не "запилить" фотки для Инстаграма.
Увы, карапузики и телепузики, мы ворвались в реальность, где деньги и умение их добывать (тырить, сосать, выкачивать) перестало быть важным. Интересная деталь: тренинги личностного роста закрываются даже в онлайн-режиме. Еще мелькает проплаченная полгода назад реклама с улыбчивыми и сексуально-задорными ребятками, но это все больше напоминает афишу цирка, потрепанную ветром войны. Просто забыли содрать.
Теги события: деньги общество богатство золотая молодежь коронавирус главная доходы ценности кризис

Источник - завтра
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