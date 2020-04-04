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Выздоровевшие от коронавируса кыргызы жалуются, что их не лечили
09:34 05.04.2020

5 апреля 2020, Бишкек - Аида ДЖУМАШОВА

Выздоровевшие от коронавируса люди пожаловались на то, что их не лечили. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.
По его словам, болезнь может протекать бессимптомно, но вирус присутствует в организме, что еще более опасно для окружающих.
"Человек может не чувствовать, что болеет, но в его организме вирус сохраняется. Некоторые люди жалуются на то, что им не давали никаких лекарств. Это не соответствует действительности. Особенно верующие люди распространяют ложную информацию. Айыл окмоту помогают нам в том, что проводят дезинфекционные мероприятия", - сказал Сабиржан Абдикаримов.
Отметим, что в социальной сети Facebook уроженка Аксыйского района Гулзат Сатылганова заявила, что на самом деле ее никто не лечил.
"Я 14 дней пролежала на карантине. Я увидела по телевизору, что трех человек, получивших лечение, выписали из обсервации. Это ложь и клевета. Я не получала никаких лекарств или уколов. Я просто лежала в обсервации. Все ложь, никакой болезни нет в Аксы. Никому не верьте", - сказала она.

видео тут -
https://24.kg/obschestvo/149207_vyizdorovevshie_otkoronavirusa_jaluyutsya_chto_ihnelechili/

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586068440
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