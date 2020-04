Хитроумный вирус разделяет государства в Европе и штаты в Америке, - В.Кудрявцев

11:02 05.04.2020 Владимир КУДРЯВЦЕВ | 04.04.2020



Систему пора менять?

Распространение коронавируса, кто бы эту заразу ни запустил, представляет собой системный вызов. Реакция на вызов обнажает столпы, на которых стоит та или иная общественно-политическая система. И характеристики, которыми всегда наделялась западная цивилизация, которые отличают ее от остального мира, от "варваров с Востока", проступают в эти дни во всей полноте.

Если коротко, то фундамент западной цивилизации – индивидуализм, когда социальная конструкция (семья, компания, страна) считается совокупностью отдельных единиц, как стена, сделанная не из одного куска камня, а из отдельных кирпичей. На Западе это сейчас проявляется на высоком политическом уровне. Проявляется в виде стремительного разобщения "евросоюзовской коммуналки" на отдельные государственные квартиры. Проявляется в повышении роли отдельных штатов в Америке, когда губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо выходит примерно на один уровень с президентом США, а The New York Times ставит заголовком: "Вирус разделяет штаты".



Однако даже не это главное. Еще одна основа западного мира – тотальная власть всеобщего денежного эквивалента. Как в народном фильме "Брат-2": "Здесь все просто так, кроме денег…"

Коронавирус раскрыл "ларчик капитализма", особенно американского. Несколько примеров.

В стране свирепствует эпидемия, а президент США заявляет о намерении перезапустить экономику к Пасхе (католической) и говорит: "Вы потеряете определенное число людей из-за гриппа [даже болезнь перепутал], но вы потеряете больше людей, погрузив страну в большую рецессию или депрессию. У вас будут самоубийства тысячами – у вас случатся всевозможные вещи. У вас будет нестабильность. Вы не можете просто прийти и сказать: давайте закроем Соединенные Штаты Америки – пока что самую большую, самую успешную страну в мире".

То есть "фабрику" закрывать нельзя, тем более выборы на носу. Позднее Трамп немного пришел в себя, но слово не воробей.



А что творится в американской общественной среде? Спорт – неотъемлемая часть жизни американцев. В связи с коронавирусом различные игры пришлось прекратить. И что происходит, например, с НБА? Здоровье баскетболистов, конечно, важно, но лига тут же подсчитала, что досрочное завершение сезона может стоить ей 1 млрд. долларов. Не годится! "Фабрика" должна работать! Игры сезона как-то, где-то надо доиграть. И пусть будет пир во время чумы.



Show must go on!



Американцы обычно боятся потерять здоровье. А еще больше – потерять работу. Боятся потому, что государство вряд ли о них позаботится. "А как же триллионы помощи?" – спросите вы. Обычные американцы убеждены, что до них дойдут гроши, а основную сумму, как всегда, растащат банки. Выделяя помощь, власти США в первую очередь спасают экономику и отдельных (крупных) ее представителей – только потом, если хватит оставшихся крох, население.



Представьте, что вместо людей в Америке роботы, и вот они начали ломаться. Хозяин, конечно, постарается их починить: купить запчасти, вызвать мастера. Однако если починить нельзя или проще купить новую безликую трудовую единицу, испорченное старье выкидывают на свалку. Главное, чтобы работало предприятие, каковым в Америке является целая страна: чтобы строители строили, бухгалтеры считали, а баскетболисты кидали мяч в кольцо. Давайте посмотрим глубокомысленный и совсем не смешной ролик о сущности американской жизни.



А поскольку во главе угла все тот же индивидуалистский принцип "каждый сам за себя", американский выход из кризиса ищется на путях социального дарвинизма: выживает сильнейший, а слабый, больной, бесполезный умирает. В Европе ситуация менее ужасна, там за годы сытого развития сформировалась традиция социальной защищенности. Однако вспомним, что с кризисом 2008-2009 годов страны Балтии, например, боролись не путем "количественного смягчения" (накачивания экономики деньгами), а путем затягивания поясов.



На Западе социально-экономическое спасение утопающих (не путать рядовых граждан с акулами бизнеса) – в основном дело рук самих утопающих. И как пишут американские СМИ, миллионы людей могут потерять работу. Это уже не говоря о хваленой системе американской медицины, которая сейчас на пределе возможностей (медики в знак протеста одеваются в мусорные мешки). А чем дальше на Восток (в плане перехода к другой цивилизации), тем больше забота именно о человеке (разумеется, и там все упирается в финансовые возможности, но важен сам подход – спасти жизнь, а не "фабрику").



В заключение обращу внимание еще на один момент. На Западе – и в Европе, и в Америке – многие заговорили об ужасных вариантах экономического спада в результате эпидемии, о том, что грядет "великая депрессия" (количество упоминаний этого выражения зашкаливает), по сравнению с которой кризис 2008-2009 годов покажется мелкой неприятностью… C чего бы это?



Пока точно ответить трудно. Надо смотреть за развитием событий. И все же возникает впечатление, что людей подводят к какой-то мысли. И может быть, это будет не просто мысль о необходимости срочного ремонта глобальной системы, а мысль о том, что саму систему пора менять. Источник - fondsk.ru

